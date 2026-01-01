Do 69% zniżki na NetBird Client

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Klient VPN typu mesh oparty na WireGuard, który łączy Twój VPS z bezpieczną siecią prywatną z kontrolą dostępu zero-trust.

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23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z NetBird Client

Klient NetBird to nowoczesne rozwiązanie VPN, które tworzy sieci nakładkowe oparte na WireGuard między urządzeniami bez złożonej konfiguracji serwera. Automatycznie nawiązuje połączenia peer-to-peer z funkcjami klasy korporacyjnej, w tym integracją SSO, uwierzytelnianiem wieloskładnikowym i precyzyjnymi zasadami dostępu — wszystko zarządzane za pośrednictwem centralnej płaszczyzny kontrolnej bez tradycyjnego koncentratora VPN.

Uruchomienie klienta NetBird na Twoim VPS łączy Twoją infrastrukturę chmurową z Twoją prywatną siecią NetBird, umożliwiając bezpieczny, szyfrowany dostęp do usług i zasobów w całym Twoim środowisku, jednocześnie utrzymując wrażliwe obciążenia całkowicie poza publicznym internetem i pod Twoją pełną kontrolą.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy NetBird Client

WireGuard Sieciowanie Mesh

Automatycznie nawiązuje bezpośrednie tunele WireGuard typu peer-to-peer między urządzeniami, zapewniając wysokowydajną, szyfrowaną łączność bez wąskiego gardła centralnego serwera VPN.

Kontrola dostępu Zero zaufania

Szczegółowe zasady sieciowe dokładnie określają, które urządzenia i użytkownicy mogą uzyskać dostęp do jakich zasobów, wymuszając dostęp z najmniejszymi uprawnieniami w całej Twojej infrastrukturze.

SSO i Integracja MFA

Integruje się z popularnymi dostawcami tożsamości dla jednokrotnego logowania i uwierzytelniania wieloskładnikowego, zapewniając bezpieczeństwo klasy korporacyjnej Twojej prywatnej sieci bez dodatkowych narzędzi.

Automatyczne przechodzenie NAT

Wbudowane przebijanie NAT i awaryjne przekazywanie zapewniają niezawodną łączność, nawet gdy urządzenia znajdują się za zaporami sieciowymi lub restrykcyjnym NAT, nie wymagając ręcznego przekierowywania portów.

Szyfrowanie odporne na kwanty

Opcjonalna integracja Rosenpass dodaje postkwantową wymianę kluczy do WireGuard, zabezpieczając Twoje zaszyfrowane tunele przed pojawiającymi się zagrożeniami.

Dlaczego warto uruchomić NetBird Client na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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