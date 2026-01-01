Klient NetBird to nowoczesne rozwiązanie VPN, które tworzy sieci nakładkowe oparte na WireGuard między urządzeniami bez złożonej konfiguracji serwera. Automatycznie nawiązuje połączenia peer-to-peer z funkcjami klasy korporacyjnej, w tym integracją SSO, uwierzytelnianiem wieloskładnikowym i precyzyjnymi zasadami dostępu — wszystko zarządzane za pośrednictwem centralnej płaszczyzny kontrolnej bez tradycyjnego koncentratora VPN.

Uruchomienie klienta NetBird na Twoim VPS łączy Twoją infrastrukturę chmurową z Twoją prywatną siecią NetBird, umożliwiając bezpieczny, szyfrowany dostęp do usług i zasobów w całym Twoim środowisku, jednocześnie utrzymując wrażliwe obciążenia całkowicie poza publicznym internetem i pod Twoją pełną kontrolą.