Wdróż NetBird Client jednym kliknięciem.
Klient VPN typu mesh oparty na WireGuard, który łączy Twój VPS z bezpieczną siecią prywatną z kontrolą dostępu zero-trust.
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Co możesz zbudować z NetBird Client
Klient NetBird to nowoczesne rozwiązanie VPN, które tworzy sieci nakładkowe oparte na WireGuard między urządzeniami bez złożonej konfiguracji serwera. Automatycznie nawiązuje połączenia peer-to-peer z funkcjami klasy korporacyjnej, w tym integracją SSO, uwierzytelnianiem wieloskładnikowym i precyzyjnymi zasadami dostępu — wszystko zarządzane za pośrednictwem centralnej płaszczyzny kontrolnej bez tradycyjnego koncentratora VPN.
Uruchomienie klienta NetBird na Twoim VPS łączy Twoją infrastrukturę chmurową z Twoją prywatną siecią NetBird, umożliwiając bezpieczny, szyfrowany dostęp do usług i zasobów w całym Twoim środowisku, jednocześnie utrzymując wrażliwe obciążenia całkowicie poza publicznym internetem i pod Twoją pełną kontrolą.
Główne cechy NetBird Client
WireGuard Sieciowanie Mesh
Automatycznie nawiązuje bezpośrednie tunele WireGuard typu peer-to-peer między urządzeniami, zapewniając wysokowydajną, szyfrowaną łączność bez wąskiego gardła centralnego serwera VPN.
Kontrola dostępu Zero zaufania
Szczegółowe zasady sieciowe dokładnie określają, które urządzenia i użytkownicy mogą uzyskać dostęp do jakich zasobów, wymuszając dostęp z najmniejszymi uprawnieniami w całej Twojej infrastrukturze.
SSO i Integracja MFA
Integruje się z popularnymi dostawcami tożsamości dla jednokrotnego logowania i uwierzytelniania wieloskładnikowego, zapewniając bezpieczeństwo klasy korporacyjnej Twojej prywatnej sieci bez dodatkowych narzędzi.
Automatyczne przechodzenie NAT
Wbudowane przebijanie NAT i awaryjne przekazywanie zapewniają niezawodną łączność, nawet gdy urządzenia znajdują się za zaporami sieciowymi lub restrykcyjnym NAT, nie wymagając ręcznego przekierowywania portów.
Szyfrowanie odporne na kwanty
Opcjonalna integracja Rosenpass dodaje postkwantową wymianę kluczy do WireGuard, zabezpieczając Twoje zaszyfrowane tunele przed pojawiającymi się zagrożeniami.
Dlaczego warto uruchomić NetBird Client na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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