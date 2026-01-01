Wdróż Open WebUI jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany interfejs czatu AI z RAG, obsługą wielu modeli i pełną prywatnością — żadne dane nie opuszczają Twojego serwera.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Open WebUI
Open WebUI to kompleksowy, hostowany lokalnie interfejs internetowy dla dużych modeli językowych, który współpracuje z Ollama, OpenAI i dowolnym API kompatybilnym z OpenAI. Z ponad 140 000 gwiazdek na GitHubie, stał się wiodącą otwartoźródłową alternatywą dla chmurowych usług czatu AI, oferując nowoczesne doświadczenie podobne do ChatGPT z prywatnością i kontrolą wynikającą z samodzielnego hostowania.
Wbudowana funkcja Retrieval Augmented Generation pozwala tworzyć bazy wiedzy z Twoich własnych dokumentów, dzięki czemu AI może odpowiadać na pytania w kontekście Twoich danych. Połączenia głosowe, generowanie obrazów, integracja wyszukiwania w sieci i wywoływanie funkcji Pythona uzupełniają zestaw funkcji, który obejmuje zarówno indywidualnych badaczy, zespoły deweloperskie, jak i przedsiębiorstwa dbające o prywatność.
Główne cechy Open WebUI
Obsługa wielu LLM
Połącz się z Ollama, OpenAI lub dowolnym API kompatybilnym z OpenAI i przełączaj się między modelami w tej samej rozmowie.
Dokument RAG
Prześlij dokumenty, aby stworzyć bazę wiedzy i pozwól AI odpowiadać na pytania z kontekstem zaczerpniętym bezpośrednio z Twoich plików.
Integracja wyszukiwania internetowego
Pobieraj informacje w czasie rzeczywistym z ponad 15 dostawców wyszukiwania bezpośrednio do rozmów z AI bez opuszczania interfejsu.
Generowanie głosu i obrazu
Wbudowane zamiana mowy na tekst, zamiana tekstu na mowę i generowanie obrazów za pośrednictwem DALL-E, ComfyUI i AUTOMATIC1111.
Uwierzytelnianie dla Przedsiębiorstw
Obsługa LDAP, SCIM 2.0 i OAuth, a także kontrola dostępu oparta na rolach dla wdrożeń zespołowych i organizacyjnych.
Dlaczego warto uruchomić Open WebUI na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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