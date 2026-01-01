Open WebUI to kompleksowy, hostowany lokalnie interfejs internetowy dla dużych modeli językowych, który współpracuje z Ollama, OpenAI i dowolnym API kompatybilnym z OpenAI. Z ponad 140 000 gwiazdek na GitHubie, stał się wiodącą otwartoźródłową alternatywą dla chmurowych usług czatu AI, oferując nowoczesne doświadczenie podobne do ChatGPT z prywatnością i kontrolą wynikającą z samodzielnego hostowania.

Wbudowana funkcja Retrieval Augmented Generation pozwala tworzyć bazy wiedzy z Twoich własnych dokumentów, dzięki czemu AI może odpowiadać na pytania w kontekście Twoich danych. Połączenia głosowe, generowanie obrazów, integracja wyszukiwania w sieci i wywoływanie funkcji Pythona uzupełniają zestaw funkcji, który obejmuje zarówno indywidualnych badaczy, zespoły deweloperskie, jak i przedsiębiorstwa dbające o prywatność.