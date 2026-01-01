Wdróż Label Studio jednym kliknięciem.
Platforma do etykietowania danych typu open source do opisywania tekstu, obrazów, dźwięku, wideo i danych szeregów czasowych dla modeli uczenia maszynowego.
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Co możesz zbudować z Label Studio
Label Studio to najpopularniejsza platforma do etykietowania danych typu open source, z ponad 27 000 gwiazdek na GitHubie, wspierająca adnotacje dla każdego głównego typu danych — tekst, obrazy, audio, wideo, HTML, szeregi czasowe i kombinacje multimodalne. Zespoły używają jej do tworzenia wysokiej jakości zbiorów danych treningowych z konfigurowalnymi szablonami etykietowania, adnotacjami wspomaganymi przez ML i metrykami zgodności między adnotatorami.
Samodzielne hostowanie Label Studio na własnym VPS pozwala zachować wrażliwe dane treningowe — obrazy medyczne, dokumenty finansowe, zastrzeżone treści biznesowe — całkowicie w Twojej infrastrukturze, bez opłat za użytkownika lub za adnotację. To wdrożenie łączy Label Studio z PostgreSQL 16 w celu niezawodnego przechowywania projektów i adnotacji.
Główne cechy Label Studio
Adnotacja wielotypowa
Etykietuj tekst, obrazy, dźwięk, wideo i dane szeregów czasowych za pomocą ponad 50 konfigurowalnych typów szablonów z jednej platformy.
Etykietowanie wspomagane ML
Podłącz zaplecze ML, aby automatycznie wstępnie etykietować dane, pozwalając anotatorom przeglądać i poprawiać przewidywania zamiast etykietować od zera.
Przepływy pracy aktywnego uczenia się
Nadaj priorytet najbardziej niepewnym lub informatywnym próbkom do etykietowania, aby zmaksymalizować poprawę modelu na godzinę poświęconą na adnotacje.
Współpraca zespołowa
Przypisz zadania wielu anotatorom i śledź zgodność między anotatorami, aby zapewnić spójną jakość etykiet.
Eksport formatu ML
Eksportuj ukończone adnotacje bezpośrednio do COCO, VOC, YOLO i innych popularnych formatów do natychmiastowego trenowania modeli.
Dlaczego warto uruchomić Label Studio na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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