Label Studio to najpopularniejsza platforma do etykietowania danych typu open source, z ponad 27 000 gwiazdek na GitHubie, wspierająca adnotacje dla każdego głównego typu danych — tekst, obrazy, audio, wideo, HTML, szeregi czasowe i kombinacje multimodalne. Zespoły używają jej do tworzenia wysokiej jakości zbiorów danych treningowych z konfigurowalnymi szablonami etykietowania, adnotacjami wspomaganymi przez ML i metrykami zgodności między adnotatorami.

Samodzielne hostowanie Label Studio na własnym VPS pozwala zachować wrażliwe dane treningowe — obrazy medyczne, dokumenty finansowe, zastrzeżone treści biznesowe — całkowicie w Twojej infrastrukturze, bez opłat za użytkownika lub za adnotację. To wdrożenie łączy Label Studio z PostgreSQL 16 w celu niezawodnego przechowywania projektów i adnotacji.