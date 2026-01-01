Wdróż Aptabase jednym kliknięciem.
Platforma analityczna open-source, zorientowana na prywatność, dla aplikacji mobilnych, desktopowych i internetowych z lekką integracją SDK.
Wybierz plan VPS dla Aptabase
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Aptabase
Aptabase to otwartoźródłowa platforma analityczna, stawiająca na prywatność, stworzona dla twórców aplikacji mobilnych, desktopowych i internetowych. W przeciwieństwie do narzędzi analitycznych dla stron internetowych, które śledzą odsłony, Aptabase koncentruje się na śledzeniu zdarzeń opartym na SDK — deweloperzy wyposażają swoje aplikacje w lekkie SDK dla Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri i innych, aby rejestrować nazwane zdarzenia z opcjonalnymi właściwościami. Rezultatem jest wysoce informacyjny pulpit nawigacyjny, pokazujący, co użytkownicy faktycznie robią w Twojej aplikacji, bez plików cookie, fingerprintingu czy śledzenia między witrynami.
Samodzielne hostowanie Aptabase na VPS utrzymuje wszystkie dane analityczne na Twojej własnej infrastrukturze, co sprawia, że zgodność z RODO jest prosta i eliminuje opłaty za każde zdarzenie, które dostawcy analityki w chmurze naliczają wraz ze wzrostem użytkowania.
Główne cechy Aptabase
Śledzenie zdarzeń SDK
Zainstrumentuj swoją aplikację za pomocą pojedynczego wywołania SDK, aby śledzić nazwane zdarzenia i właściwości na wszystkich platformach bez skomplikowanej konfiguracji.
Prywatność w projekcie
Brak plików cookie, brak tworzenia odcisków cyfrowych i brak śledzenia między witrynami — w pełni zgodny z RODO i przepisami dotyczącymi prywatności domyślnie.
Wieloplatformowe SDK
Oficjalne SDK dla Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri i innych obejmują każdą główną platformę do tworzenia aplikacji.
Panel w czasie rzeczywistym
Zobacz zdarzenia i aktywność użytkowników w czasie rzeczywistym dzięki przejrzystemu, minimalistycznemu panelowi, który wyświetla to, co najważniejsze, bez zbędnych informacji.
Pełna własność danych
Wszystkie dane analityczne pozostają na Twoim VPS — bez blokady dostawcy, bez opłat za każde zdarzenie i bez platformy zewnętrznej otrzymującej Twoje dane użytkownika.
Dlaczego warto uruchomić Aptabase na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia
Ackee
Ackee to samodzielnie hostowane narzędzie analityczne Node.js do śledzenia stron internetowych, które stawia na prywatność.