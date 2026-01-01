Aptabase to otwartoźródłowa platforma analityczna, stawiająca na prywatność, stworzona dla twórców aplikacji mobilnych, desktopowych i internetowych. W przeciwieństwie do narzędzi analitycznych dla stron internetowych, które śledzą odsłony, Aptabase koncentruje się na śledzeniu zdarzeń opartym na SDK — deweloperzy wyposażają swoje aplikacje w lekkie SDK dla Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri i innych, aby rejestrować nazwane zdarzenia z opcjonalnymi właściwościami. Rezultatem jest wysoce informacyjny pulpit nawigacyjny, pokazujący, co użytkownicy faktycznie robią w Twojej aplikacji, bez plików cookie, fingerprintingu czy śledzenia między witrynami.

Samodzielne hostowanie Aptabase na VPS utrzymuje wszystkie dane analityczne na Twojej własnej infrastrukturze, co sprawia, że zgodność z RODO jest prosta i eliminuje opłaty za każde zdarzenie, które dostawcy analityki w chmurze naliczają wraz ze wzrostem użytkowania.