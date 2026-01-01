Wdróż Eclipse Kura jednym kliknięciem.
Open-source framework brzegowy IoT Java/OSGi dla bramek polowych z wbudowaną łącznością Modbus, OPC-UA, BACnet i MQTT.
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Co możesz zbudować z Eclipse Kura
Eclipse Kura to framework oparty na Javie i OSGi, który przekształca maszynę z systemem Linux w zarządzaną bramę brzegową IoT. Abstrahuje on od niskopoziomowych zadań, takich jak odpytywanie protokołów przemysłowych, normalizacja ładunków, buforowanie danych offline i publikowanie telemetrii do brokera chmurowego, dzięki czemu integratorzy mogą skupić się na podłączaniu zasobów i pisaniu logiki biznesowej zamiast na infrastrukturze.
Uruchomienie Kury na VPS-ie zapewnia integratorom przemysłowym, producentom OEM i konsultantom IoT powtarzalne środowisko testowe dla konfiguracji bramy, zanim zostaną one wdrożone na fizycznym sprzęcie. Konsola administracyjna oparta na przeglądarce zdalnie udostępnia każdy wykres połączeń, sterownik i konektor chmurowy, dzięki czemu możesz tworzyć prototypy dla prawdziwych sterowników PLC i brokerów MQTT bez konieczności udostępniania dedykowanych urządzeń brzegowych.
Główne cechy Eclipse Kura
Sterowniki protokołu polowego
Wbudowane sterowniki dla Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 i CAN bus pozwalają na odpytywanie sterowników PLC i czujników bez pisania niestandardowego kodu.
Wizualny graf połączeń
Mapuj sterowniki, zasoby, filtry i wydawców chmurowych jako wizualny wykres przepływu danych bezpośrednio w konsoli administracyjnej opartej na przeglądarce.
Łączniki chmurowe
Publikuj telemetrię w Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub lub dowolnym brokerze MQTT z buforowaniem offline i dostarczaniem z magazynowaniem i przekazywaniem.
środowisko uruchomieniowe OSGi
Wdrażaj na gorąco podpisane pakiety i pakiety sterowników bezprzewodowo, aby rozszerzyć działanie bramy bez ponownego uruchamiania frameworka.
Orkiestracja kontenerów
Zarządzaj kontenerami obciążeń na bramie z tego samego interfejsu administracyjnego, łącząc orkiestrację brzegową z tradycyjnymi przepływami danych Kura.
Zdalna administracja
Skonfiguruj każdą migawkę, sterownik i politykę bezpieczeństwa z konsoli internetowej, aby flota bram mogła zostać ponownie skonfigurowana z jednego miejsca.
Dlaczego warto uruchomić Eclipse Kura na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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