Eclipse Kura to framework oparty na Javie i OSGi, który przekształca maszynę z systemem Linux w zarządzaną bramę brzegową IoT. Abstrahuje on od niskopoziomowych zadań, takich jak odpytywanie protokołów przemysłowych, normalizacja ładunków, buforowanie danych offline i publikowanie telemetrii do brokera chmurowego, dzięki czemu integratorzy mogą skupić się na podłączaniu zasobów i pisaniu logiki biznesowej zamiast na infrastrukturze.

Uruchomienie Kury na VPS-ie zapewnia integratorom przemysłowym, producentom OEM i konsultantom IoT powtarzalne środowisko testowe dla konfiguracji bramy, zanim zostaną one wdrożone na fizycznym sprzęcie. Konsola administracyjna oparta na przeglądarce zdalnie udostępnia każdy wykres połączeń, sterownik i konektor chmurowy, dzięki czemu możesz tworzyć prototypy dla prawdziwych sterowników PLC i brokerów MQTT bez konieczności udostępniania dedykowanych urządzeń brzegowych.