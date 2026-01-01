Wdróż NZBHydra2 jednym kliknięciem.
Metawyszukiwarka Usenet, która agreguje dziesiątki indeksatorów za pojedynczym, ujednoliconym punktem końcowym API Newznab.
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Co możesz zbudować z NZBHydra2
NZBHydra2 to metawyszukiwarka Usenet, która pozwala na wysyłanie zapytań do dziesiątek indeksatorów — zarówno dostawców Newznab specyficznych dla Usenet, jak i indeksatorów torrent Torznab — z jednego ujednoliconego interfejsu internetowego i poprzez pojedyncze API kompatybilne z Newznab. Deduplikuje wyniki od różnych dostawców, stosuje Twoje preferencje dotyczące jakości i kategorii, buforuje wyszukiwania i udostępnia wszystko poprzez punkt końcowy, do którego Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr i inne narzędzia automatyzacji mogą bezpośrednio się odwoływać.
Samodzielne hostowanie NZBHydra2 na VPS zapewnia Twojemu stosowi Arr pojedynczy, szybki, kontrolowany przez właściciela agregator, zamiast kierować każdy program pobierający do każdego indeksatora indywidualnie — prostsza konfiguracja, mniej wywołań API na dostawcę i scentralizowane statystyki dotyczące tego, które indeksatory faktycznie dostarczają wyniki.
Główne cechy NZBHydra2
Ujednolicony punkt końcowy Newznab
Agreguje dziesiątki indeksatorów za pojedynczym API Newznab i Torznab, dzięki czemu Sonarr, Radarr i Lidarr potrzebują tylko jednego wpisu zamiast wielu.
Deduplikacja między dostawcami
Rozpoznaje zduplikowane wydania wśród indeksatorów, klasyfikuje je według Twoich zasad priorytetowych i wyświetla tylko najlepsze trafienie dla każdej grupy wydań.
Buforowanie wyszukiwania i statystyki
Buforuje ostatnie wyszukiwania i śledzi współczynnik trafień na indeksator, czas odpowiedzi oraz liczbę pobrań, dzięki czemu możesz zobaczyć, którzy dostawcy są najbardziej efektywni.
Elastyczne filtrowanie wyników
Filtry jakości, języka, wieku i rozmiaru dla poszczególnych kategorii chronią Twój potok automatyzacji Arr przed niskiej jakości wydaniami.
Konta wieloużytkownikowe
Opcjonalne konta użytkowników z uprawnieniami opartymi na rolach umożliwiają wielu członkom gospodarstwa domowego korzystanie z tego samego agregatora bez wzajemnego naruszania widoczności.
Dlaczego warto uruchomić NZBHydra2 na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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