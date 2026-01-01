NZBHydra2 to metawyszukiwarka Usenet, która pozwala na wysyłanie zapytań do dziesiątek indeksatorów — zarówno dostawców Newznab specyficznych dla Usenet, jak i indeksatorów torrent Torznab — z jednego ujednoliconego interfejsu internetowego i poprzez pojedyncze API kompatybilne z Newznab. Deduplikuje wyniki od różnych dostawców, stosuje Twoje preferencje dotyczące jakości i kategorii, buforuje wyszukiwania i udostępnia wszystko poprzez punkt końcowy, do którego Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr i inne narzędzia automatyzacji mogą bezpośrednio się odwoływać.

Samodzielne hostowanie NZBHydra2 na VPS zapewnia Twojemu stosowi Arr pojedynczy, szybki, kontrolowany przez właściciela agregator, zamiast kierować każdy program pobierający do każdego indeksatora indywidualnie — prostsza konfiguracja, mniej wywołań API na dostawcę i scentralizowane statystyki dotyczące tego, które indeksatory faktycznie dostarczają wyniki.