Wdróż Maxun jednym kliknięciem.
Platforma no-code typu open-source do przekształcania dowolnej strony internetowej w ustrukturyzowane, zautomatyzowane przepływy pracy ekstrakcji danych.
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Co możesz zbudować z Maxun
Maxun to otwartoźródłowa platforma danych internetowych bez kodu, która pozwala na ekstrakcję, scraping, indeksowanie i przeszukiwanie sieci bez pisania kodu. Korzystając z wizualnego rejestratora, po prostu przeglądasz stronę internetową, a Maxun zamienia Twoje działania w robota do ekstrakcji wielokrotnego użytku — bez wymaganej wiedzy programistycznej. Ekstrakcja oparta na AI pozwala opisać w prostym języku, jakie dane chcesz i automatycznie je pobrać.
Samodzielne hostowanie Maxun na Twoim własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi zeskanowanymi danymi, harmonogramowaniem i integracjami. Platforma obsługuje eksport do Google Sheets, Airtable i webhooków, a także zawiera pełne SDK i CLI dla deweloperów, którzy chcą pójść dalej. To wdrożenie obejmuje PostgreSQL do trwałości danych i MinIO do przechowywania plików, zapewniając Ci kompletną, gotową do produkcji konfigurację.
Główne cechy Maxun
Rejestrator bez kodu
Nagraj swoje akcje przeglądania raz, a Maxun przekształci je w powtarzalnego robota do ekstrakcji — nie wymaga kodu.
Ekstrakcja Danych AI
Opisz dane, które chcesz, w języku naturalnym i pozwól ekstrakcji opartej na LLM zlokalizować i ustrukturyzować je dla Ciebie.
Indeksowanie stron internetowych
Automatycznie indeksuj całe witryny, odkrywając i wyodrębniając treści z każdej odpowiedniej strony w ramach zdefiniowanego zakresu.
Zaplanowane uruchomienia
Ustaw roboty, aby działały zgodnie z harmonogramem i dostarczały świeże, ustrukturyzowane dane do wybranego przez Ciebie miejsca docelowego bez ręcznej interwencji.
Elastyczne Integracje
Eksportuj wyodrębnione dane bezpośrednio do Google Sheets, Airtable lub dowolnego punktu końcowego webhook z wbudowaną obsługą integracji.
Dlaczego warto uruchomić Maxun na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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