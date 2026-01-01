Maxun to otwartoźródłowa platforma danych internetowych bez kodu, która pozwala na ekstrakcję, scraping, indeksowanie i przeszukiwanie sieci bez pisania kodu. Korzystając z wizualnego rejestratora, po prostu przeglądasz stronę internetową, a Maxun zamienia Twoje działania w robota do ekstrakcji wielokrotnego użytku — bez wymaganej wiedzy programistycznej. Ekstrakcja oparta na AI pozwala opisać w prostym języku, jakie dane chcesz i automatycznie je pobrać.

Samodzielne hostowanie Maxun na Twoim własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi zeskanowanymi danymi, harmonogramowaniem i integracjami. Platforma obsługuje eksport do Google Sheets, Airtable i webhooków, a także zawiera pełne SDK i CLI dla deweloperów, którzy chcą pójść dalej. To wdrożenie obejmuje PostgreSQL do trwałości danych i MinIO do przechowywania plików, zapewniając Ci kompletną, gotową do produkcji konfigurację.