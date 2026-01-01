Wdróż NodeBB jednym kliknięciem.
Nowoczesna platforma dyskusyjna Node.js z dyskusjami strumieniowymi w czasie rzeczywistym, natychmiastowymi powiadomieniami i bogatym ekosystemem wtyczek.
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Co możesz zbudować z NodeBB
NodeBB to platforma forum społecznościowego nowej generacji, zbudowana na Node.js i WebSockets, zapewniająca dyskusje w czasie rzeczywistym, które bardziej przypominają aplikację czatu niż tradycyjną tablicę ogłoszeń. Z ponad 15 000 gwiazdek GitHub, zaufały jej projekty oprogramowania, instytucje edukacyjne, społeczności graczy i przedsiębiorstwa do dyskusji, wsparcia i dzielenia się wiedzą.
Samodzielne hostowanie NodeBB na Twoim VPS daje Ci pełną własność danych Twojej społeczności, eliminuje opłaty za użytkownika i pozwala Ci dostosować platformę za pomocą setek wtyczek społecznościowych — wszystko wspierane przez PostgreSQL dla niezawodnego, skalowalnego przechowywania.
Główne cechy NodeBB
Dyskusje w czasie rzeczywistym
Strumieniowanie oparte na WebSocket dostarcza nowe posty, odpowiedzi i powiadomienia natychmiast, bez odświeżania strony, zachowując naturalny przebieg rozmów.
Ekosystem wtyczek
Setki wtyczek społeczności dodają SSO, gamifikację, integracje i niestandardowe funkcje, dzięki czemu możesz dostosować forum do dokładnych potrzeb Twojej społeczności.
Narzędzia moderacji
Wbudowany system reputacji, kolejki postów i kompleksowe narzędzia moderacji pomagają Ci utrzymać zdrową społeczność przy minimalnym wysiłku ręcznym.
Motywy mobilne
Responsywne, konfigurowalne motywy zapewniają członkom wspaniałe wrażenia na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych bez żadnej dodatkowej konfiguracji.
SSO i Logowanie społecznościowe
Zintegruj się z istniejącymi dostawcami tożsamości za pośrednictwem wtyczek SSO, aby członkowie społeczności mogli logować się za pomocą swoich istniejących kont, a Ty utrzymasz scentralizowane zarządzanie użytkownikami.
Dlaczego warto uruchomić NodeBB na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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