NodeBB to platforma forum społecznościowego nowej generacji, zbudowana na Node.js i WebSockets, zapewniająca dyskusje w czasie rzeczywistym, które bardziej przypominają aplikację czatu niż tradycyjną tablicę ogłoszeń. Z ponad 15 000 gwiazdek GitHub, zaufały jej projekty oprogramowania, instytucje edukacyjne, społeczności graczy i przedsiębiorstwa do dyskusji, wsparcia i dzielenia się wiedzą.

Samodzielne hostowanie NodeBB na Twoim VPS daje Ci pełną własność danych Twojej społeczności, eliminuje opłaty za użytkownika i pozwala Ci dostosować platformę za pomocą setek wtyczek społecznościowych — wszystko wspierane przez PostgreSQL dla niezawodnego, skalowalnego przechowywania.