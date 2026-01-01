Homebox to system inwentaryzacji i organizacji stworzony specjalnie dla użytkowników domowych, którzy chcą uporządkować swoje osobiste rzeczy. Pozwala katalogować przedmioty za pomocą zdjęć, niestandardowych pól i tagów lokalizacji, jednocześnie śledząc gwarancje, daty zakupu i wartości dla dokumentacji ubezpieczeniowej. Etykietowanie kodami QR ułatwia identyfikację i lokalizację przedmiotów w różnych pomieszczeniach lub miejscach przechowywania.

Samodzielne hostowanie Homeboxa na Twoim VPS-ie zapewnia całkowitą prywatność wrażliwych danych inwentarzowych — w tym szczegółów dotyczących wartościowych przedmiotów i historii zakupów — bez opłat abonamentowych, bez limitów przechowywania i bez ryzyka, że usługa strony trzeciej przerwie Twój dostęp do danych.