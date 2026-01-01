Wdróż Homebox jednym kliknięciem.
Samoobsługowy system inwentaryzacji domowej do śledzenia, organizowania i zarządzania Twoimi osobistymi rzeczami z pełną prywatnością.
Wybierz plan VPS dla Homebox
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Homebox
Homebox to system inwentaryzacji i organizacji stworzony specjalnie dla użytkowników domowych, którzy chcą uporządkować swoje osobiste rzeczy. Pozwala katalogować przedmioty za pomocą zdjęć, niestandardowych pól i tagów lokalizacji, jednocześnie śledząc gwarancje, daty zakupu i wartości dla dokumentacji ubezpieczeniowej. Etykietowanie kodami QR ułatwia identyfikację i lokalizację przedmiotów w różnych pomieszczeniach lub miejscach przechowywania.
Samodzielne hostowanie Homeboxa na Twoim VPS-ie zapewnia całkowitą prywatność wrażliwych danych inwentarzowych — w tym szczegółów dotyczących wartościowych przedmiotów i historii zakupów — bez opłat abonamentowych, bez limitów przechowywania i bez ryzyka, że usługa strony trzeciej przerwie Twój dostęp do danych.
Główne cechy Homebox
Oznaczanie kodów QR
Generuj i skanuj kody QR do szybkiej identyfikacji przedmiotów, skracając czas wyszukiwania w dużych kolekcjach i przestrzeniach magazynowych.
Śledzenie gwarancji
Rejestruj daty zakupu, gwarancje i paragony z alertami o wygaśnięciu, abyś nigdy nie przegapił(a) terminu zgłoszenia roszczenia.
Organizacja oparta na lokalizacji
Przypisz przedmioty do konkretnych pomieszczeń lub miejsc przechowywania i wyszukuj według lokalizacji, aby natychmiast wszystko znaleźć.
Wartość i śledzenie ubezpieczenia
Rejestruj wartości przedmiotów i generuj raporty dla dokumentacji ubezpieczenia domu i obliczania wartości netto.
Gospodarstwa domowe wielu użytkowników
Udostępnij swój spis członkom rodziny, przypisując uprawnienia do wspólnego zarządzania dobytkiem domowym.
Dlaczego warto uruchomić Homebox na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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