Calibre-Web zapewnia czysty, przeglądarkowy interfejs do zarządzania i czytania e-booków przechowywanych w bazie danych Calibre. Obsługuje formaty EPUB, PDF, MOBI, AZW3 i komiksów, zawiera wbudowany czytnik e-booków z konfigurowalnymi motywami i pozwala wielu użytkownikom utrzymywać oddzielne listy lektur i postępy — wszystko bez konieczności posiadania aplikacji Calibre na komputerze stacjonarnym.

Samodzielne hostowanie Calibre-Web na Twoim VPS daje Ci osobistą bibliotekę cyfrową dostępną z dowolnego miejsca, bez śledzenia, bez ograniczeń DRM i z pełną kontrolą nad Twoimi danymi czytelniczymi i kolekcją.