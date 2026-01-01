Wdróż Calibre-Web jednym kliknięciem.
Nowoczesny interfejs internetowy dla Twojej biblioteki e-booków Calibre, dostępny z dowolnego urządzenia z przeglądarką internetową.
Wybierz plan VPS dla Calibre-Web
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Calibre-Web
Calibre-Web zapewnia czysty, przeglądarkowy interfejs do zarządzania i czytania e-booków przechowywanych w bazie danych Calibre. Obsługuje formaty EPUB, PDF, MOBI, AZW3 i komiksów, zawiera wbudowany czytnik e-booków z konfigurowalnymi motywami i pozwala wielu użytkownikom utrzymywać oddzielne listy lektur i postępy — wszystko bez konieczności posiadania aplikacji Calibre na komputerze stacjonarnym.
Samodzielne hostowanie Calibre-Web na Twoim VPS daje Ci osobistą bibliotekę cyfrową dostępną z dowolnego miejsca, bez śledzenia, bez ograniczeń DRM i z pełną kontrolą nad Twoimi danymi czytelniczymi i kolekcją.
Główne cechy Calibre-Web
Wbudowany czytnik e-booków
Czytaj EPUB i inne formaty bezpośrednio w przeglądarce z regulowanymi czcionkami, motywami i śledzeniem postępów czytania.
Obsługa wielu użytkowników
Każdy użytkownik otrzymuje indywidualne listy lektur, postępy i preferencje bez udostępniania jednego konta ani widoku kolekcji.
Obsługa wielu formatów
Obsługuje EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR i CBZ, dzięki czemu cała Twoja biblioteka — książki, komiksy i czasopisma — znajduje się w jednym miejscu.
Wyślij do Urządzenia
Wysyłaj książki e-mailem bezpośrednio na Kindle lub inne czytniki e-booków, dzięki czemu Twoje ulubione urządzenie zawsze będzie miało treści, które chcesz, bez ręcznego przesyłania.
Zarządzanie metadanymi
Edytuj szczegóły książek, okładki, tagi i informacje o seriach, aby utrzymać dobrze zorganizowaną, przeszukiwalną bibliotekę w miarę jej rozrastania się.
Dlaczego warto uruchomić Calibre-Web na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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