Wdróż Monica jednym kliknięciem.
Open-source osobisty menedżer relacji do prywatnego śledzenia kontaktów, rozmów i wydarzeń życiowych.
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Co możesz zbudować z Monica
Monica to system zarządzania relacjami osobistymi o otwartym kodzie źródłowym, zbudowany w oparciu o Laravel, który pomaga Ci zapamiętać wszystko, co ważne o ludziach w Twoim życiu. Dokumentuj kontakty, rozmowy, urodziny, pomysły na prezenty, długi i wydarzenia życiowe w jednym prywatnym interfejsie dostępnym w 27 językach. W przeciwieństwie do sieci społecznościowych i menedżerów kontaktów w chmurze, Monica jest zaprojektowana do samodzielnego hostingu, dzięki czemu Twoje najbardziej osobiste dane nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury.
Ponieważ Monica przechowuje szczegóły relacji, których nigdy nie powierzyłbyś komercyjnej platformie — historię zdrowia rodziny, prywatne rozmowy, osobiste preferencje — uruchomienie jej na Twoim własnym VPS-ie zapewnia pełną suwerenność danych bez reklam, śledzenia zachowań i dostępu osób trzecich do Twoich informacji.
Główne cechy Monica
Dziennik kontaktów
Rejestruj każdą rozmowę, aktywność i interakcję z kontaktem, wraz z notatkami i przypomnieniami, aby nic ważnego nie zostało zapomniane.
Urodziny i przypomnienia o wydarzeniach
Skonfiguruj przypomnienia e-mail o urodzinach, rocznicach i niestandardowych wydarzeniach, aby nigdy nie przegapić ważnej daty w związku.
Śledzenie prezentów i długów
Zapisuj pomysły na prezenty i poprzednie prezenty dla każdego kontaktu oraz śledź nieformalne długi i pożyczki, aby utrzymać relacje wolne od niejasności finansowych.
Mapowanie relacji
Zdefiniuj relacje między kontaktami i buduj drzewa genealogiczne, aby zrozumieć i udokumentować powiązania między osobami, które znasz.
Pełna Własność Prywatności
Wszystkie dane pozostają na Twoim VPS bez dostępu osób trzecich, bez profilowania reklamowego oraz z pełną kontrolą nad kopiami zapasowymi i eksportami.
Dlaczego warto uruchomić Monica na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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