Monica to system zarządzania relacjami osobistymi o otwartym kodzie źródłowym, zbudowany w oparciu o Laravel, który pomaga Ci zapamiętać wszystko, co ważne o ludziach w Twoim życiu. Dokumentuj kontakty, rozmowy, urodziny, pomysły na prezenty, długi i wydarzenia życiowe w jednym prywatnym interfejsie dostępnym w 27 językach. W przeciwieństwie do sieci społecznościowych i menedżerów kontaktów w chmurze, Monica jest zaprojektowana do samodzielnego hostingu, dzięki czemu Twoje najbardziej osobiste dane nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury.

Ponieważ Monica przechowuje szczegóły relacji, których nigdy nie powierzyłbyś komercyjnej platformie — historię zdrowia rodziny, prywatne rozmowy, osobiste preferencje — uruchomienie jej na Twoim własnym VPS-ie zapewnia pełną suwerenność danych bez reklam, śledzenia zachowań i dostępu osób trzecich do Twoich informacji.