Wdróż Dittofeed jednym kliknięciem.
Platforma open source do angażowania klientów, służąca do automatycznej komunikacji wielokanałowej za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, Slacka i powiadomień push na urządzenia mobilne.
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Co możesz zbudować z Dittofeed
Dittofeed to otwartoźródłowa alternatywa dla Braze i Iterable, stworzona dla zespołów produktowych i marketingowych, które potrzebują pełnej kontroli nad komunikacją z klientami bez opłat za wiadomość. Pozwala Ci projektować zautomatyzowane ścieżki podróży wyzwalane zachowaniem użytkownika — sekwencje wdrożeniowe, kampanie ponownego zaangażowania, alerty transakcyjne i inne — za pośrednictwem kanałów e-mail, SMS, WhatsApp, Slack i powiadomień push na urządzenia mobilne.
Samodzielne hostowanie Dittofeed przechowuje wszystkie dane o zdarzeniach klientów, listy kontaktów i historię wiadomości na Twojej własnej infrastrukturze. Ty unikasz opłat za stanowisko i za wiadomość, zachowując jednocześnie możliwość bezpośredniej integracji z Twoim magazynem danych, podłączenia własnego dostawcy poczty e-mail i spełnienia wymagań dotyczących rezydencji danych.
Główne cechy Dittofeed
Automatyzacja podróży
Projektuj wieloetapowe przepływy wiadomości wyzwalane przez zdarzenia użytkownika, opóźnienia czasowe lub przynależność do segmentu za pomocą wizualnego edytora "drag-and-drop".
Dostawa wielokanałowa
Wysyłaj wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, powiadomień push na urządzenia mobilne, WhatsApp i Slack z jednej platformy, bez zarządzania oddzielnymi dostawcami dla każdego kanału.
Segmentacja behawioralna
Twórz dynamiczne segmenty odbiorców na podstawie zdarzeń użytkownika i właściwości w czasie rzeczywistym, aby dotrzeć do właściwych użytkowników we właściwym czasie.
Biblioteka szablonów
Twórz i wersjonuj szablony wiadomości za pomocą rozbudowanego edytora, a następnie wykorzystuj je ponownie w wielu ścieżkach klienta i kampaniach.
Dostawa raportów
Śledź wskaźniki otwarć, wskaźniki kliknięć, konwersje i błędy dostarczania dla każdej ścieżki i kanału, aby optymalizować komunikację w czasie.
Dlaczego warto uruchomić Dittofeed na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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