Dittofeed to otwartoźródłowa alternatywa dla Braze i Iterable, stworzona dla zespołów produktowych i marketingowych, które potrzebują pełnej kontroli nad komunikacją z klientami bez opłat za wiadomość. Pozwala Ci projektować zautomatyzowane ścieżki podróży wyzwalane zachowaniem użytkownika — sekwencje wdrożeniowe, kampanie ponownego zaangażowania, alerty transakcyjne i inne — za pośrednictwem kanałów e-mail, SMS, WhatsApp, Slack i powiadomień push na urządzenia mobilne.

Samodzielne hostowanie Dittofeed przechowuje wszystkie dane o zdarzeniach klientów, listy kontaktów i historię wiadomości na Twojej własnej infrastrukturze. Ty unikasz opłat za stanowisko i za wiadomość, zachowując jednocześnie możliwość bezpośredniej integracji z Twoim magazynem danych, podłączenia własnego dostawcy poczty e-mail i spełnienia wymagań dotyczących rezydencji danych.