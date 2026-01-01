Wdróż Eclipse Hawkbit jednym kliknięciem.
Zarządzanie aktualizacjami IoT typu open-source do wdrażania oprogramowania układowego i oprogramowania na flotach połączonych urządzeń brzegowych.
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Co możesz zbudować z Eclipse Hawkbit
Eclipse Hawkbit to niezależny od domeny framework zaplecza do wdrażania aktualizacji oprogramowania na ograniczonych urządzeniach brzegowych, bramkach i kontrolerach podłączonych do sieci opartych na protokole IP. Zbudowany na Javie i Springu, zapewnia infrastrukturę po stronie serwera, której operatorzy flot potrzebują do planowania, kierowania i monitorowania aktualizacji bezprzewodowych na skalę przemysłową.
Samodzielne hostowanie Hawkbit na własnym VPS utrzymuje inwentarze urządzeń, binaria artefaktów i telemetrię wdrożeń pod Twoją kontrolą, bez opłat za urządzenie i bez uzależnienia od dostawcy. Udostępnia API bezpośredniej integracji urządzeń (Direct Device Integration API) dla urządzeń oraz API zarządzania (Management API) do orkiestracji kampanii z Twoich własnych narzędzi.
Główne cechy Eclipse Hawkbit
Ukierunkowane wdrożenia
Zdefiniuj grupy wdrażania na podstawie atrybutów urządzenia i postęp aktualizacji w kontrolowanych falach, z progami sukcesu i automatycznymi wyzwalaczami wycofywania.
Repozytorium artefaktów
Przesyłaj, wersjonuj i udostępniaj obrazy oprogramowania układowego, pakiety systemu operacyjnego i pakiety aplikacji z wbudowanego magazynu artefaktów z weryfikacją sumy kontrolnej.
Bezpośrednie API Urządzenia
Urządzenia odpytują interfejs DDI REST, aby pobrać przypisane aktualizacje, zgłosić postęp i potwierdzić wyniki instalacji bez niestandardowego kodu transportowego.
Gotowy na wielodzierżawczość
Izoluj floty urządzeń, użytkowników i repozytoria oprogramowania dla każdego dzierżawcy — przydatne do zarządzania wdrożeniami klientów lub rozdzielania linii produktów.
Zarządzanie REST API
Zarządzaj wdrożeniami, celami, zestawami dystrybucyjnymi i modułami oprogramowania programowo, aby zintegrować się z potokami CI/CD i istniejącymi narzędziami operacyjnymi.
Magistrala zdarzeń RabbitMQ
Przesyłaj strumieniowo zmiany stanu urządzeń i zdarzenia wdrożenia do RabbitMQ, aby systemy niższego poziomu mogły reagować w czasie rzeczywistym bez odpytywania bazy danych.
Dlaczego warto uruchomić Eclipse Hawkbit na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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