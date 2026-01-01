Eclipse Hawkbit to niezależny od domeny framework zaplecza do wdrażania aktualizacji oprogramowania na ograniczonych urządzeniach brzegowych, bramkach i kontrolerach podłączonych do sieci opartych na protokole IP. Zbudowany na Javie i Springu, zapewnia infrastrukturę po stronie serwera, której operatorzy flot potrzebują do planowania, kierowania i monitorowania aktualizacji bezprzewodowych na skalę przemysłową.

Samodzielne hostowanie Hawkbit na własnym VPS utrzymuje inwentarze urządzeń, binaria artefaktów i telemetrię wdrożeń pod Twoją kontrolą, bez opłat za urządzenie i bez uzależnienia od dostawcy. Udostępnia API bezpośredniej integracji urządzeń (Direct Device Integration API) dla urządzeń oraz API zarządzania (Management API) do orkiestracji kampanii z Twoich własnych narzędzi.