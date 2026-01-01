LubeLogger to dedykowana platforma do zarządzania dla entuzjastów motoryzacji, właścicieli flot i każdego, kto chce skrupulatnie śledzić stan techniczny swojego pojazdu. Samodzielnie hostując LubeLogger, tworzysz prywatny, stały zapis każdej wymiany oleju, naprawy i tankowania dla każdego posiadanego pojazdu — bez dostępu stron trzecich i bez opłat abonamentowych.

W przeciwieństwie do ogólnych arkuszy kalkulacyjnych lub mobilnych aplikacji z reklamami, LubeLogger oferuje specjalistyczny interfejs zaprojektowany z myślą o niuansach konserwacji samochodów, z przypomnieniami opartymi na przebiegu, analizą zużycia paliwa i przechowywaniem paragonów, utrzymując całą Twoją flotę zorganizowaną w jednym miejscu.