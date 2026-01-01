Wdróż LubeLogger jednym kliknięciem.
Najlepszy samodzielnie hostowany system do konserwacji pojazdów i monitorowania paliwa, aby utrzymać Twoją flotę w doskonałej kondycji.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z LubeLogger
LubeLogger to dedykowana platforma do zarządzania dla entuzjastów motoryzacji, właścicieli flot i każdego, kto chce skrupulatnie śledzić stan techniczny swojego pojazdu. Samodzielnie hostując LubeLogger, tworzysz prywatny, stały zapis każdej wymiany oleju, naprawy i tankowania dla każdego posiadanego pojazdu — bez dostępu stron trzecich i bez opłat abonamentowych.
W przeciwieństwie do ogólnych arkuszy kalkulacyjnych lub mobilnych aplikacji z reklamami, LubeLogger oferuje specjalistyczny interfejs zaprojektowany z myślą o niuansach konserwacji samochodów, z przypomnieniami opartymi na przebiegu, analizą zużycia paliwa i przechowywaniem paragonów, utrzymując całą Twoją flotę zorganizowaną w jednym miejscu.
Główne cechy LubeLogger
Śledzenie historii usług
Prowadź szczegółowy rejestr każdego zadania naprawczego i konserwacyjnego wykonanego w Twoich pojazdach, wraz z datami, kosztami i notatkami.
Analityka zużycia paliwa
Śledź zużycie paliwa i koszty w czasie dzięki automatycznym obliczeniom MPG i wykresom wydatków.
Pamięć dokumentów
Przesyłaj i przechowuj cyfrowe kopie paragonów, dokumentów rejestracyjnych i kart ubezpieczeniowych dla natychmiastowego dostępu.
Inteligentne Przypomnienia
Otrzymuj powiadomienia o zbliżających się wymianach oleju, rotacjach opon i przeglądach na podstawie przebiegu lub harmonogramu Twojego pojazdu.
Dlaczego warto uruchomić LubeLogger na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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