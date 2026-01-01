Wdróż GoCD jednym kliknięciem.
Open-source serwer ciągłego dostarczania z potężnym modelowaniem potoków, mapowaniem strumienia wartości i zarządzaniem zależnościami dla złożonych przepływów pracy wydań.
Wybierz plan VPS dla GoCD
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z GoCD
GoCD to serwer ciągłego dostarczania opracowany przez ThoughtWorks, który wykracza poza podstawowe CI, aby modelować pełny potok dostarczania oprogramowania. Jego główną siłą jest możliwość definiowania złożonych potoków z zależnościami typu fan-in i fan-out, pozwalając zespołom dokładnie przedstawić, jak kod przechodzi od zatwierdzenia do produkcji przez wiele etapów, środowisk i równoległych ścieżek.
Widok mapy strumienia wartości zapewnia zespołom wizualizację w czasie rzeczywistym każdej kompilacji i wdrożenia w całym potoku, ułatwiając identyfikację wąskich gardeł i zrozumienie stanu każdej wersji. GoCD działa w oparciu o lekką architekturę serwer-agent, dzięki czemu pojemność kompilacji skaluje się po prostu poprzez dodanie większej liczby agentów. Samodzielne hostowanie zapewnia, że Twoje konfiguracje potoków, artefakty i historia wdrożeń pozostają w pełni pod Twoją kontrolą.
Główne cechy GoCD
Mapowanie Strumienia Wartości
Wizualizuj każdą kompilację i wdrożenie w całym potoku w czasie rzeczywistym, sprawiając, że wąskie gardła i status wydania są natychmiast widoczne.
Modelowanie potoków
Modeluj złożone zależności typu fan-in i fan-out między potokami, aby dokładnie przedstawić, jak kod przepływa od zatwierdzenia do produkcji.
Równoległe wykonanie
Uruchamiaj wiele etapów i zadań równolegle w ramach potoku, aby skrócić czas kompilacji i zmaksymalizować wykorzystanie infrastruktury.
Skalowanie oparte na agentach
Dodaj agentów kompilacji, aby skalować pojemność w poziomie — każdy agent pobiera zadania z serwera i uruchamia je niezależnie.
Potok jako kod
Przechowuj konfiguracje potoków w Twoim repozytorium git i pozwól GoCD automatycznie synchronizować i stosować zmiany przy każdym pushu.
Dlaczego warto uruchomić GoCD na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.