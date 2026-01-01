GoCD to serwer ciągłego dostarczania opracowany przez ThoughtWorks, który wykracza poza podstawowe CI, aby modelować pełny potok dostarczania oprogramowania. Jego główną siłą jest możliwość definiowania złożonych potoków z zależnościami typu fan-in i fan-out, pozwalając zespołom dokładnie przedstawić, jak kod przechodzi od zatwierdzenia do produkcji przez wiele etapów, środowisk i równoległych ścieżek.

Widok mapy strumienia wartości zapewnia zespołom wizualizację w czasie rzeczywistym każdej kompilacji i wdrożenia w całym potoku, ułatwiając identyfikację wąskich gardeł i zrozumienie stanu każdej wersji. GoCD działa w oparciu o lekką architekturę serwer-agent, dzięki czemu pojemność kompilacji skaluje się po prostu poprzez dodanie większej liczby agentów. Samodzielne hostowanie zapewnia, że Twoje konfiguracje potoków, artefakty i historia wdrożeń pozostają w pełni pod Twoją kontrolą.