RomM to kompleksowa, samodzielnie hostowana platforma do zarządzania ROM-ami, która przekształca rozproszone pliki gier w zorganizowaną, przeszukiwalną bibliotekę. Automatycznie wzbogaca Twoją kolekcję o okładki, zrzuty ekranu i opisy z IGDB i MobyGames, obsługując setki platform, od klasycznych gier arcade po nowoczesne konsole.

Samodzielne hostowanie RomM oznacza, że Twoja kolekcja gier pozostaje na Twojej własnej infrastrukturze — bez obaw o warunki świadczenia usług przechowywania w chmurze, bez ograniczania przepustowości i bez miesięcznych opłat. Ty kontrolujesz, kto ma dostęp, a Twoja biblioteka rośnie bez ograniczeń, gdy dodajesz nowe platformy lub kompletne zestawy kolekcji.