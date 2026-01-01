Wdróż RomM jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany menedżer ROM-ów, który organizuje kolekcje gier retro z metadanymi, okładkami i rozgrywką w przeglądarce.
Wybierz plan VPS dla RomM
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z RomM
RomM to kompleksowa, samodzielnie hostowana platforma do zarządzania ROM-ami, która przekształca rozproszone pliki gier w zorganizowaną, przeszukiwalną bibliotekę. Automatycznie wzbogaca Twoją kolekcję o okładki, zrzuty ekranu i opisy z IGDB i MobyGames, obsługując setki platform, od klasycznych gier arcade po nowoczesne konsole.
Samodzielne hostowanie RomM oznacza, że Twoja kolekcja gier pozostaje na Twojej własnej infrastrukturze — bez obaw o warunki świadczenia usług przechowywania w chmurze, bez ograniczania przepustowości i bez miesięcznych opłat. Ty kontrolujesz, kto ma dostęp, a Twoja biblioteka rośnie bez ograniczeń, gdy dodajesz nowe platformy lub kompletne zestawy kolekcji.
Główne cechy RomM
Automatyczne metadane
Pobiera okładki, zrzuty ekranu i opisy z IGDB i MobyGames, eliminując godziny ręcznego katalogowania dla dużych kolekcji.
Rozgrywka w przeglądarce
Graj w gry bezpośrednio w przeglądarce za pośrednictwem EmulatorJS i RuffleRS bez instalowania emulatorów na każdym urządzeniu.
Obsługa wielu platform
Organizuje kolekcje obejmujące NES, SNES, PlayStation, gry arcade i setki innych platform w ramach jednego ujednoliconego interfejsu.
Uprawnienia użytkownika
Szczegółowe kontrole dostępu pozwalają Ci udostępniać Twoją bibliotekę rodzinie lub znajomym, jednocześnie ograniczając funkcje administracyjne.
Wieloplikowe grupowanie gier
Automatycznie wykrywa i grupuje tytuły wielopłytowe, warianty regionalne i rewizje, tak aby każda gra pojawiała się jako pojedynczy wpis.
Dlaczego warto uruchomić RomM na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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