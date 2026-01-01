LocalAI to darmowa, otwartoźródłowa alternatywa dla API OpenAI, która działa w całości na Twojej własnej infrastrukturze. Implementuje specyfikację OpenAI REST API, dzięki czemu każda aplikacja zbudowana dla OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen i setki innych — może przełączyć się na LocalAI, zmieniając pojedynczy adres URL punktu końcowego bez konieczności modyfikacji kodu. Obsługuje modele językowe za pośrednictwem llama.cpp, generowanie obrazów za pośrednictwem Stable Diffusion i transkrypcję audio za pośrednictwem Whisper, wszystko serwowane z jednego kontenera z wbudowaną galerią modeli i interfejsem czatu.

Samodzielne hostowanie LocalAI oznacza, że Twoje monity, odpowiedzi i generowane treści nigdy nie opuszczają Twojego serwera. Nie ma kosztów za token, limitów szybkości ani zależności od dostępności API stron trzecich — co czyni go praktycznym rozwiązaniem dla obciążeń wrażliwych na prywatność i wdrożeń produkcyjnych zorientowanych na koszty.