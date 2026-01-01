Do 69% zniżki na LocalAI

Wdróż LocalAI jednym kliknięciem.

Samodzielnie hostowany, kompatybilny z API OpenAI serwer wnioskujący, który uruchamia modele LLM, generowanie obrazów i transkrypcję audio na Twoim własnym sprzęcie.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż LocalAI jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla LocalAI

68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z LocalAI

LocalAI to darmowa, otwartoźródłowa alternatywa dla API OpenAI, która działa w całości na Twojej własnej infrastrukturze. Implementuje specyfikację OpenAI REST API, dzięki czemu każda aplikacja zbudowana dla OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen i setki innych — może przełączyć się na LocalAI, zmieniając pojedynczy adres URL punktu końcowego bez konieczności modyfikacji kodu. Obsługuje modele językowe za pośrednictwem llama.cpp, generowanie obrazów za pośrednictwem Stable Diffusion i transkrypcję audio za pośrednictwem Whisper, wszystko serwowane z jednego kontenera z wbudowaną galerią modeli i interfejsem czatu.

Samodzielne hostowanie LocalAI oznacza, że Twoje monity, odpowiedzi i generowane treści nigdy nie opuszczają Twojego serwera. Nie ma kosztów za token, limitów szybkości ani zależności od dostępności API stron trzecich — co czyni go praktycznym rozwiązaniem dla obciążeń wrażliwych na prywatność i wdrożeń produkcyjnych zorientowanych na koszty.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy LocalAI

Kompatybilne z API OpenAI

Działa jako zamiennik dla wywołań API OpenAI bez konieczności zmiany kodu aplikacji — wystarczy zaktualizować podstawowy adres URL i zmienić klucz API.

Inferencja wielomodalna

Uruchamiaj modele językowe, generowanie obrazów (Stable Diffusion) i transkrypcję audio (Whisper) z jednego serwera w ramach jednego ujednoliconego API.

Wbudowana Galeria Modeli

Przeglądaj, pobieraj i aktywuj wstępnie skonfigurowane modele za pośrednictwem interfejsu internetowego, bez pisania plików konfiguracyjnych lub uruchamiania poleceń CLI.

Działanie wyłącznie na procesorze

Działa na standardowym sprzęcie VPS bez wymagań dotyczących GPU — akceleracja GPU jest obsługiwana, gdy jest dostępna, ale nigdy nie jest wymagana.

Brak kosztów Tokenów

Nieograniczone wnioskowanie bez cen za każde zapytanie, limitów użytkowania ani rozliczeń — Twoim jedynym kosztem jest VPS, który go uruchamia.

Dlaczego warto uruchomić LocalAI na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

Gad Iradufasha
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30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

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