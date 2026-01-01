Wdróż LocalAI jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany, kompatybilny z API OpenAI serwer wnioskujący, który uruchamia modele LLM, generowanie obrazów i transkrypcję audio na Twoim własnym sprzęcie.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z LocalAI
LocalAI to darmowa, otwartoźródłowa alternatywa dla API OpenAI, która działa w całości na Twojej własnej infrastrukturze. Implementuje specyfikację OpenAI REST API, dzięki czemu każda aplikacja zbudowana dla OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen i setki innych — może przełączyć się na LocalAI, zmieniając pojedynczy adres URL punktu końcowego bez konieczności modyfikacji kodu. Obsługuje modele językowe za pośrednictwem llama.cpp, generowanie obrazów za pośrednictwem Stable Diffusion i transkrypcję audio za pośrednictwem Whisper, wszystko serwowane z jednego kontenera z wbudowaną galerią modeli i interfejsem czatu.
Samodzielne hostowanie LocalAI oznacza, że Twoje monity, odpowiedzi i generowane treści nigdy nie opuszczają Twojego serwera. Nie ma kosztów za token, limitów szybkości ani zależności od dostępności API stron trzecich — co czyni go praktycznym rozwiązaniem dla obciążeń wrażliwych na prywatność i wdrożeń produkcyjnych zorientowanych na koszty.
Główne cechy LocalAI
Kompatybilne z API OpenAI
Działa jako zamiennik dla wywołań API OpenAI bez konieczności zmiany kodu aplikacji — wystarczy zaktualizować podstawowy adres URL i zmienić klucz API.
Inferencja wielomodalna
Uruchamiaj modele językowe, generowanie obrazów (Stable Diffusion) i transkrypcję audio (Whisper) z jednego serwera w ramach jednego ujednoliconego API.
Wbudowana Galeria Modeli
Przeglądaj, pobieraj i aktywuj wstępnie skonfigurowane modele za pośrednictwem interfejsu internetowego, bez pisania plików konfiguracyjnych lub uruchamiania poleceń CLI.
Działanie wyłącznie na procesorze
Działa na standardowym sprzęcie VPS bez wymagań dotyczących GPU — akceleracja GPU jest obsługiwana, gdy jest dostępna, ale nigdy nie jest wymagana.
Brak kosztów Tokenów
Nieograniczone wnioskowanie bez cen za każde zapytanie, limitów użytkowania ani rozliczeń — Twoim jedynym kosztem jest VPS, który go uruchamia.
Dlaczego warto uruchomić LocalAI na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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