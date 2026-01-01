Bluesky PDS (Personal Data Server) jest podstawowym komponentem umożliwiającym uczestnictwo w sieci społecznościowej Bluesky na Twoich własnych warunkach. Zbudowany na protokole AT Protocol, przechowuje Twój graf społecznościowy, posty i multimedia, zarządza Twoją zdecentralizowaną tożsamością (DID) i synchronizuje się z szerszą siecią Bluesky — wszystko to bez zależności od żadnej pojedynczej firmy czy platformy.

Uruchomienie własnego PDS oznacza, że Twoje treści i relacje z obserwującymi są przenośne: jeśli kiedykolwiek zmienisz dostawcę hostingu, Twoje dane przeniosą się z Tobą. To wdrożenie obejmuje trwałą pamięć masową, narzędzie do zarządzania pdsadmin oraz pełną integrację z usługami przekaźnika Bluesky i widoku aplikacji, dzięki czemu możesz korzystać z dowolnego klienta kompatybilnego z Bluesky natychmiast po konfiguracji.