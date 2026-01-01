Do 69% zniżki na Bluesky PDS

Wdróż Bluesky PDS jednym kliknięciem.

Serwer danych osobowych hostowany samodzielnie dla sieci Bluesky, dający Ci pełną własność Twojej tożsamości społecznej i treści.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99  zł /mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
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68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Bluesky PDS

Bluesky PDS (Personal Data Server) jest podstawowym komponentem umożliwiającym uczestnictwo w sieci społecznościowej Bluesky na Twoich własnych warunkach. Zbudowany na protokole AT Protocol, przechowuje Twój graf społecznościowy, posty i multimedia, zarządza Twoją zdecentralizowaną tożsamością (DID) i synchronizuje się z szerszą siecią Bluesky — wszystko to bez zależności od żadnej pojedynczej firmy czy platformy.

Uruchomienie własnego PDS oznacza, że Twoje treści i relacje z obserwującymi są przenośne: jeśli kiedykolwiek zmienisz dostawcę hostingu, Twoje dane przeniosą się z Tobą. To wdrożenie obejmuje trwałą pamięć masową, narzędzie do zarządzania pdsadmin oraz pełną integrację z usługami przekaźnika Bluesky i widoku aplikacji, dzięki czemu możesz korzystać z dowolnego klienta kompatybilnego z Bluesky natychmiast po konfiguracji.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Bluesky PDS

Kompletna własność danych

Twoje posty, polubienia i graf społecznościowy są przechowywane na Twoim własnym serwerze w ramach protokołu AT, co czyni je w pełni przenośnymi i niezależnymi od żadnej pojedynczej platformy.

Zdecentralizowana tożsamość

PDS zarządza Twoim DID (Zdecentralizowanym Identyfikatorem), dając Ci trwałą, samorządną tożsamość, która nie może zostać odwołana przez usługę strony trzeciej.

Niestandardowe nazwy domen

Hostuj swoje konto Bluesky na własnej domenie, wzmacniając swoją tożsamość i sprawiając, że Twoja obecność będzie jednoznacznie Twoja.

Pełna zgodność sieci

Synchronizuje się automatycznie z przekaźnikiem Bluesky, dzięki czemu Twoja treść pojawia się w globalnym kanale i jest dostępna z dowolnego klienta lub aplikacji Bluesky.

Wbudowane narzędzia administracyjne

Dołączone narzędzie pdsadmin pozwala Ci zarządzać kontami, obracać klucze i obsługiwać zadania administracyjne serwera bezpośrednio z wiersza poleceń.

Dlaczego warto uruchomić Bluesky PDS na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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