Wdróż Bluesky PDS jednym kliknięciem.
Serwer danych osobowych hostowany samodzielnie dla sieci Bluesky, dający Ci pełną własność Twojej tożsamości społecznej i treści.
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Co możesz zbudować z Bluesky PDS
Bluesky PDS (Personal Data Server) jest podstawowym komponentem umożliwiającym uczestnictwo w sieci społecznościowej Bluesky na Twoich własnych warunkach. Zbudowany na protokole AT Protocol, przechowuje Twój graf społecznościowy, posty i multimedia, zarządza Twoją zdecentralizowaną tożsamością (DID) i synchronizuje się z szerszą siecią Bluesky — wszystko to bez zależności od żadnej pojedynczej firmy czy platformy.
Uruchomienie własnego PDS oznacza, że Twoje treści i relacje z obserwującymi są przenośne: jeśli kiedykolwiek zmienisz dostawcę hostingu, Twoje dane przeniosą się z Tobą. To wdrożenie obejmuje trwałą pamięć masową, narzędzie do zarządzania pdsadmin oraz pełną integrację z usługami przekaźnika Bluesky i widoku aplikacji, dzięki czemu możesz korzystać z dowolnego klienta kompatybilnego z Bluesky natychmiast po konfiguracji.
Główne cechy Bluesky PDS
Kompletna własność danych
Twoje posty, polubienia i graf społecznościowy są przechowywane na Twoim własnym serwerze w ramach protokołu AT, co czyni je w pełni przenośnymi i niezależnymi od żadnej pojedynczej platformy.
Zdecentralizowana tożsamość
PDS zarządza Twoim DID (Zdecentralizowanym Identyfikatorem), dając Ci trwałą, samorządną tożsamość, która nie może zostać odwołana przez usługę strony trzeciej.
Niestandardowe nazwy domen
Hostuj swoje konto Bluesky na własnej domenie, wzmacniając swoją tożsamość i sprawiając, że Twoja obecność będzie jednoznacznie Twoja.
Pełna zgodność sieci
Synchronizuje się automatycznie z przekaźnikiem Bluesky, dzięki czemu Twoja treść pojawia się w globalnym kanale i jest dostępna z dowolnego klienta lub aplikacji Bluesky.
Wbudowane narzędzia administracyjne
Dołączone narzędzie pdsadmin pozwala Ci zarządzać kontami, obracać klucze i obsługiwać zadania administracyjne serwera bezpośrednio z wiersza poleceń.
Dlaczego warto uruchomić Bluesky PDS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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