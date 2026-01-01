Readyset to strumieniowa pamięć podręczna SQL o częściowym stanie, która znajduje się między Twoją aplikacją a istniejącą bazą danych Postgres lub MySQL. Wykorzystuje natywny protokół sieciowy, dzięki czemu aplikacje łączą się za pomocą swojego obecnego sterownika i ciągu połączenia — bez zmian w kodzie, bez przepisywania ORM, bez oddzielnej logiki unieważniania pamięci podręcznej do utrzymania.

Pod maską Readyset wykorzystuje przyrostową konserwację widoków, aby utrzymywać aktualność wyników buforowanych zapytań w miarę zmian w bazowych tabelach, eliminując problemy z nieaktualnością i przeciążeniem pamięci podręcznej, typowe dla tradycyjnych pamięci podręcznych klucz-wartość, takich jak Redis czy Memcached. Samodzielne hostowanie na VPS utrzymuje ruch zapytań i dane na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, jednocześnie eliminując opłaty za zapytania w przypadku zarządzanych usług buforowania.