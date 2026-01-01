Wdróż Readyset jednym kliknięciem.
Warstwa buforująca kompatybilna z protokołem, która znajduje się przed Postgres i MySQL, aby przyspieszyć zapytania i skalować ruch odczytu.
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Co możesz zbudować z Readyset
Readyset to strumieniowa pamięć podręczna SQL o częściowym stanie, która znajduje się między Twoją aplikacją a istniejącą bazą danych Postgres lub MySQL. Wykorzystuje natywny protokół sieciowy, dzięki czemu aplikacje łączą się za pomocą swojego obecnego sterownika i ciągu połączenia — bez zmian w kodzie, bez przepisywania ORM, bez oddzielnej logiki unieważniania pamięci podręcznej do utrzymania.
Pod maską Readyset wykorzystuje przyrostową konserwację widoków, aby utrzymywać aktualność wyników buforowanych zapytań w miarę zmian w bazowych tabelach, eliminując problemy z nieaktualnością i przeciążeniem pamięci podręcznej, typowe dla tradycyjnych pamięci podręcznych klucz-wartość, takich jak Redis czy Memcached. Samodzielne hostowanie na VPS utrzymuje ruch zapytań i dane na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, jednocześnie eliminując opłaty za zapytania w przypadku zarządzanych usług buforowania.
Główne cechy Readyset
Proxy zgodne z protokołem
Działa pomiędzy aplikacjami a Postgres lub MySQL bez zmian sterowników, przepisywania ORM ani konieczności nauki nowych bibliotek klienckich.
Przyrostowa konserwacja widoków
Buforowane wyniki zapytań są aktualizowane na bieżąco w miarę zmian w tabelach źródłowych, dzięki czemu odczyty pozostają aktualne bez ręcznego unieważniania pamięci podręcznej ani zgadywania wartości TTL.
Jawne buforowanie zapytań
Wybierasz, które instrukcje SELECT mają być buforowane za pomocą instrukcji CREATE CACHE, co zapewnia precyzyjną kontrolę nad zużyciem pamięci i tym, co jest przyspieszane.
Wbudowany panel Grafana
Dołączona instancja Grafana plus eksporter Prometheus prezentują liczbę buforowanych zapytań, wskaźniki trafień i opóźnienie replikacji od momentu uruchomienia stosu.
Skalowanie poziome przepustowości odczytu
Intensywne obciążenia odczytu trafiają do pamięci Readyset zamiast obciążać główną bazę danych, uwalniając system nadrzędny do obsługi zapisów i analiz.
Równoważność Postgres i MySQL
Pojedynczy plik binarny obsługuje oba silniki, więc ten sam przepływ pracy buforowania ma zastosowanie niezależnie od tego, czy Twoja aplikacja komunikuje się z PostgreSQL, czy z MySQL.
Dlaczego warto uruchomić Readyset na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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