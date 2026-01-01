Do 69% zniżki na Jump

Wdróż Jump jednym kliknięciem.

Samodzielnie hostowana strona startowa i strona statusu w czasie rzeczywistym, która daje Ci natychmiastowy dostęp do wszystkich Twoich ulubionych witryn z jednego, stylowego pulpitu nawigacyjnego.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Jump jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Jump

Jump to lekka, samodzielnie hostowana strona startowa i monitor statusu w czasie rzeczywistym, zaprojektowany, aby przechowywać wszystkie Twoje ważne linki w jednym miejscu. Zbudowany w PHP i dostarczany jako pojedynczy kontener Docker, ładuje się szybko, pozostaje bezpieczny i nie wymaga do działania bazy danych ani zewnętrznych zależności. Strony mogą być definiowane ręcznie za pomocą pliku JSON, automatycznie wykrywane z uruchomionych kontenerów Docker lub stanowić kombinację obu tych metod.

Jump obsługuje niestandardowe obrazy tła i integrację z Unsplash, wyświetlanie w wielu językach, kategoryzację stron opartą na tagach, wyszukiwanie sterowane klawiaturą z konfigurowalnymi wyszukiwarkami oraz opcjonalną integrację z Open Weather Map dla lokalnego czasu i pogody. Jego przejrzysty, responsywny design dostosowuje się do komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych, pozwalając Ci dotrzeć do dowolnej zapisanej usługi jednym kliknięciem z dowolnego urządzenia.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Jump

Monitorowanie statusu w czasie rzeczywistym

Jump sprawdza dostępność każdej witryny na Twoim pulpicie nawigacyjnym i wyświetla wskaźniki statusu na żywo, dzięki czemu od razu wiesz, czy usługa nie działa.

Automatyczne wykrywanie Docker

Automatycznie wyświetlaj uruchomione kontenery Docker jako wpisy na pulpicie nawigacyjnym, używając etykiet kontenerów, utrzymując Twoją stronę startową w synchronizacji z Twoją infrastrukturą bez ręcznych aktualizacji.

Organizacja oparta na etykietkach

Grupuj witryny za pomocą tagów i nawiguj między stronami tematycznymi, zachowując Twoje najczęściej używane linki widoczne na ekranie głównym, podczas gdy dłuższe listy pozostają starannie skategoryzowane.

Wyszukiwanie sterowane klawiaturą

Otwórz wielosilnikowy pasek wyszukiwania za pomocą Ctrl+Shift+/ i wyszukuj w Google, DuckDuckGo, Bing lub dowolnej niestandardowej wyszukiwarce bez sięgania po mysz.

Niestandardowe tła i pogoda

Użyj Twoich własnych obrazów tła lub połącz Unsplash, aby uzyskać losowe scenerie, i dodaj klucz API Open Weather Map, aby wyświetlić lokalny czas i aktualne warunki pogodowe.

Baza danych niewymagana

Jump działa jako pojedynczy kontener bez zewnętrznej bazy danych, co sprawia, że jego wdrożenie, tworzenie kopii zapasowych i przenoszenie między serwerami jest trywialnie łatwe.

Dlaczego warto uruchomić Jump na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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