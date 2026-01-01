Wdróż Jump jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana strona startowa i strona statusu w czasie rzeczywistym, która daje Ci natychmiastowy dostęp do wszystkich Twoich ulubionych witryn z jednego, stylowego pulpitu nawigacyjnego.
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Co możesz zbudować z Jump
Jump to lekka, samodzielnie hostowana strona startowa i monitor statusu w czasie rzeczywistym, zaprojektowany, aby przechowywać wszystkie Twoje ważne linki w jednym miejscu. Zbudowany w PHP i dostarczany jako pojedynczy kontener Docker, ładuje się szybko, pozostaje bezpieczny i nie wymaga do działania bazy danych ani zewnętrznych zależności. Strony mogą być definiowane ręcznie za pomocą pliku JSON, automatycznie wykrywane z uruchomionych kontenerów Docker lub stanowić kombinację obu tych metod.
Jump obsługuje niestandardowe obrazy tła i integrację z Unsplash, wyświetlanie w wielu językach, kategoryzację stron opartą na tagach, wyszukiwanie sterowane klawiaturą z konfigurowalnymi wyszukiwarkami oraz opcjonalną integrację z Open Weather Map dla lokalnego czasu i pogody. Jego przejrzysty, responsywny design dostosowuje się do komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych, pozwalając Ci dotrzeć do dowolnej zapisanej usługi jednym kliknięciem z dowolnego urządzenia.
Główne cechy Jump
Monitorowanie statusu w czasie rzeczywistym
Jump sprawdza dostępność każdej witryny na Twoim pulpicie nawigacyjnym i wyświetla wskaźniki statusu na żywo, dzięki czemu od razu wiesz, czy usługa nie działa.
Automatyczne wykrywanie Docker
Automatycznie wyświetlaj uruchomione kontenery Docker jako wpisy na pulpicie nawigacyjnym, używając etykiet kontenerów, utrzymując Twoją stronę startową w synchronizacji z Twoją infrastrukturą bez ręcznych aktualizacji.
Organizacja oparta na etykietkach
Grupuj witryny za pomocą tagów i nawiguj między stronami tematycznymi, zachowując Twoje najczęściej używane linki widoczne na ekranie głównym, podczas gdy dłuższe listy pozostają starannie skategoryzowane.
Wyszukiwanie sterowane klawiaturą
Otwórz wielosilnikowy pasek wyszukiwania za pomocą Ctrl+Shift+/ i wyszukuj w Google, DuckDuckGo, Bing lub dowolnej niestandardowej wyszukiwarce bez sięgania po mysz.
Niestandardowe tła i pogoda
Użyj Twoich własnych obrazów tła lub połącz Unsplash, aby uzyskać losowe scenerie, i dodaj klucz API Open Weather Map, aby wyświetlić lokalny czas i aktualne warunki pogodowe.
Baza danych niewymagana
Jump działa jako pojedynczy kontener bez zewnętrznej bazy danych, co sprawia, że jego wdrożenie, tworzenie kopii zapasowych i przenoszenie między serwerami jest trywialnie łatwe.
Dlaczego warto uruchomić Jump na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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