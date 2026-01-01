Jump to lekka, samodzielnie hostowana strona startowa i monitor statusu w czasie rzeczywistym, zaprojektowany, aby przechowywać wszystkie Twoje ważne linki w jednym miejscu. Zbudowany w PHP i dostarczany jako pojedynczy kontener Docker, ładuje się szybko, pozostaje bezpieczny i nie wymaga do działania bazy danych ani zewnętrznych zależności. Strony mogą być definiowane ręcznie za pomocą pliku JSON, automatycznie wykrywane z uruchomionych kontenerów Docker lub stanowić kombinację obu tych metod.

Jump obsługuje niestandardowe obrazy tła i integrację z Unsplash, wyświetlanie w wielu językach, kategoryzację stron opartą na tagach, wyszukiwanie sterowane klawiaturą z konfigurowalnymi wyszukiwarkami oraz opcjonalną integrację z Open Weather Map dla lokalnego czasu i pogody. Jego przejrzysty, responsywny design dostosowuje się do komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych, pozwalając Ci dotrzeć do dowolnej zapisanej usługi jednym kliknięciem z dowolnego urządzenia.