Wdróż Flarum jednym kliknięciem.
Nowoczesne, eleganckie oprogramowanie forum open-source do budowania zaangażowanych i prężnie rozwijających się społeczności online.
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Co możesz zbudować z Flarum
Flarum to platforma forum nowej generacji, która na nowo definiuje dyskusje online dla współczesnej sieci. Zbudowana z myślą o urządzeniach mobilnych, zapewnia eleganckie, szybkie i intuicyjne doświadczenie, które zachęca do wartościowych rozmów. W przeciwieństwie do tradycyjnego oprogramowania forum, które wydaje się przestarzałe i nieporęczne, Flarum łączy aktualizacje w czasie rzeczywistym, nieskończone przewijanie i potężny system rozszerzeń w czystym, wolnym od rozpraszaczy interfejsie.
Samodzielne hostowanie Flarum na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad danymi Twojej społeczności, brak opłat za użytkownika i swobodę instalowania dowolnych z ponad 200 rozszerzeń społeczności. Dzięki MySQL obsługującemu przechowywanie danych i dostępności ponad 41 pakietów tłumaczeń, Flarum skaluje się od niszowych grup hobbystycznych po duże społeczności profesjonalne.
Główne cechy Flarum
Projektowanie Mobile-First
Responsywny interfejs zbudowany od podstaw dla urządzeń mobilnych, zapewniający płynne działanie na każdym rozmiarze ekranu.
Bogaty ekosystem rozszerzeń
Ponad 200 rozszerzeń społeczności pozwala dodać logowanie społecznościowe, subskrypcje, ankiety i wiele więcej bez dotykania kodu źródłowego.
Aktualizacje w czasie rzeczywistym
Dyskusje aktualizują się na żywo bez odświeżania strony, dzięki czemu rozmowy są szybkie i angażujące dla aktywnych społeczności.
Organizacja oparta na etykietkach
Elastyczny system tagów pozwala kategoryzować dyskusje i pozwalać użytkownikom śledzić tylko te tematy, które ich interesują.
Potężna Moderacja
Wbudowane narzędzia do flagowania, zawieszania i zarządzania użytkownikami dają moderatorom precyzyjną kontrolę nad kondycją społeczności.
Dlaczego warto uruchomić Flarum na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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