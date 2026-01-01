Flarum to platforma forum nowej generacji, która na nowo definiuje dyskusje online dla współczesnej sieci. Zbudowana z myślą o urządzeniach mobilnych, zapewnia eleganckie, szybkie i intuicyjne doświadczenie, które zachęca do wartościowych rozmów. W przeciwieństwie do tradycyjnego oprogramowania forum, które wydaje się przestarzałe i nieporęczne, Flarum łączy aktualizacje w czasie rzeczywistym, nieskończone przewijanie i potężny system rozszerzeń w czystym, wolnym od rozpraszaczy interfejsie.

Samodzielne hostowanie Flarum na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad danymi Twojej społeczności, brak opłat za użytkownika i swobodę instalowania dowolnych z ponad 200 rozszerzeń społeczności. Dzięki MySQL obsługującemu przechowywanie danych i dostępności ponad 41 pakietów tłumaczeń, Flarum skaluje się od niszowych grup hobbystycznych po duże społeczności profesjonalne.