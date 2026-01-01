Wdróż PigeonPod jednym kliknięciem.
Generator kanałów podcastowych hostowany samodzielnie, który konwertuje kanały YouTube i Bilibili w subskrybowalne kanały RSS dla dowolnej aplikacji podcastowej.
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Co możesz zbudować z PigeonPod
PigeonPod to hostowany samodzielnie generator kanałów podcastowych, który przekształca kanały YouTube, playlisty, filmy i treści z Bilibili w standardowe kanały podcastowe RSS. Subskrybuj dowolny kanał YouTube w PigeonPod, a on automatycznie pobiera nowe odcinki jako audio lub wideo, generując chroniony hasłem kanał RSS, do którego może subskrybować bezpośrednio dowolny klient podcastów — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts.
W przeciwieństwie do rozszerzeń przeglądarki lub ręcznych obejść, PigeonPod obsługuje cały proces na Twoim własnym serwerze: subskrybowanie, pobieranie za pomocą yt-dlp, transkodowanie za pomocą ffmpeg, generowanie kanałów i udostępnianie RSS. Wszystkie wymagane narzędzia są dołączone do obrazu Docker — nic więcej do zainstalowania ani skonfigurowania.
Główne cechy PigeonPod
Import z YouTube i Bilibili
Subskrybuj kanały YouTube, playlisty i pojedyncze filmy, lub kanały i playlisty Bilibili — PigeonPod śledzi nowe przesyłane materiały i automatycznie je synchronizuje.
Standardowe wyjście kanału RSS
Generuje chronione hasłem kanały RSS, do których może subskrybować dowolna aplikacja podcastowa, przenosząc Twoje subskrypcje YouTube do Twojego regularnego przepływu pracy słuchania podcastów.
Kontrola jakości dźwięku i wideo
Skonfiguruj format wyjściowy, przepływność i jakość dla każdego kanału, aby uzyskać kompaktowe pliki tylko z dźwiękiem do słuchania lub pełne wideo do oglądania — bez ponownego pobierania.
Filtry i limity odcinków
Ustaw filtry słów kluczowych, progi czasu trwania i limity liczby odcinków dla każdego kanału, aby subskrypcje były skupione na treściach, których naprawdę chcesz.
S3 i pamięć lokalna
Przechowuj pobrane odcinki na woluminie VPS lub przekieruj je do dowolnej usługi zgodnej z S3 — MinIO, Cloudflare R2 lub AWS S3 — dla większych bibliotek.
Dlaczego warto uruchomić PigeonPod na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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