PigeonPod to hostowany samodzielnie generator kanałów podcastowych, który przekształca kanały YouTube, playlisty, filmy i treści z Bilibili w standardowe kanały podcastowe RSS. Subskrybuj dowolny kanał YouTube w PigeonPod, a on automatycznie pobiera nowe odcinki jako audio lub wideo, generując chroniony hasłem kanał RSS, do którego może subskrybować bezpośrednio dowolny klient podcastów — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts.

W przeciwieństwie do rozszerzeń przeglądarki lub ręcznych obejść, PigeonPod obsługuje cały proces na Twoim własnym serwerze: subskrybowanie, pobieranie za pomocą yt-dlp, transkodowanie za pomocą ffmpeg, generowanie kanałów i udostępnianie RSS. Wszystkie wymagane narzędzia są dołączone do obrazu Docker — nic więcej do zainstalowania ani skonfigurowania.