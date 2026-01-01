Dufs to lekki, otwarty serwer plików, który pozwala przeglądać, przesyłać, pobierać i zarządzać plikami za pośrednictwem przejrzystego interfejsu webowego. Obsługuje WebDAV, dzięki czemu możesz zamontować swoją pamięć masową jako dysk sieciowy w systemach Windows, macOS lub Linux, używając dowolnego standardowego klienta menedżera plików — bez potrzeby dodatkowego oprogramowania na podłączonym urządzeniu.

Samodzielne hostowanie Dufs na Twoim VPS utrzymuje Twoje pliki na infrastrukturze, którą w pełni kontrolujesz, bez opłat za przechowywanie w chmurze, bez limitów rozmiaru plików od dostawcy i bez dostępu osób trzecich do Twoich danych. Skonfiguruj zasady dostępu do odczytu i zapisu lub tylko do odczytu dla każdego katalogu, chroń ścieżki za pomocą poświadczeń i udostępniaj pliki bezpiecznie przez HTTPS dzięki wbudowanej integracji z Traefik.