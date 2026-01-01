Do 69% zniżki na Dufs

Wdróż Dufs jednym kliknięciem.

Lekki, samodzielnie hostowany serwer plików z przejrzystym interfejsem webowym, obsługą WebDAV i kontrolą dostępu na poziomie ścieżki.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Dufs jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla Dufs

68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Dufs

Dufs to lekki, otwarty serwer plików, który pozwala przeglądać, przesyłać, pobierać i zarządzać plikami za pośrednictwem przejrzystego interfejsu webowego. Obsługuje WebDAV, dzięki czemu możesz zamontować swoją pamięć masową jako dysk sieciowy w systemach Windows, macOS lub Linux, używając dowolnego standardowego klienta menedżera plików — bez potrzeby dodatkowego oprogramowania na podłączonym urządzeniu.

Samodzielne hostowanie Dufs na Twoim VPS utrzymuje Twoje pliki na infrastrukturze, którą w pełni kontrolujesz, bez opłat za przechowywanie w chmurze, bez limitów rozmiaru plików od dostawcy i bez dostępu osób trzecich do Twoich danych. Skonfiguruj zasady dostępu do odczytu i zapisu lub tylko do odczytu dla każdego katalogu, chroń ścieżki za pomocą poświadczeń i udostępniaj pliki bezpiecznie przez HTTPS dzięki wbudowanej integracji z Traefik.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Dufs

Internetowa przeglądarka plików

Przeglądaj, przesyłaj, pobieraj, zmieniaj nazwy i usuwaj pliki z dowolnej przeglądarki bez instalowania dodatkowego oprogramowania klienckiego.

protokół WebDAV

Zamontuj swój serwer Dufs jako natywny dysk sieciowy w systemach Windows, macOS lub Linux, korzystając z wbudowanej obsługi WebDAV systemu operacyjnego.

Kontrola dostępu na podstawie ścieżki

Zastosuj odrębne reguły odczytu-zapisu lub tylko do odczytu do różnych katalogów, z których każdy jest chroniony indywidualnymi poświadczeniami.

Wyszukiwanie plików i podgląd

Wyszukuj wśród przechowywanych plików według nazwy i przeglądaj popularne formaty, takie jak obrazy, tekst i wideo, bezpośrednio w przeglądarce.

Single kontener

Działa jako pojedynczy, lekki kontener bez zewnętrznej bazy danych — łatwy do tworzenia kopii zapasowych, migracji i utrzymania.

Dlaczego warto uruchomić Dufs na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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