Wdróż Dufs jednym kliknięciem.
Lekki, samodzielnie hostowany serwer plików z przejrzystym interfejsem webowym, obsługą WebDAV i kontrolą dostępu na poziomie ścieżki.
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Co możesz zbudować z Dufs
Dufs to lekki, otwarty serwer plików, który pozwala przeglądać, przesyłać, pobierać i zarządzać plikami za pośrednictwem przejrzystego interfejsu webowego. Obsługuje WebDAV, dzięki czemu możesz zamontować swoją pamięć masową jako dysk sieciowy w systemach Windows, macOS lub Linux, używając dowolnego standardowego klienta menedżera plików — bez potrzeby dodatkowego oprogramowania na podłączonym urządzeniu.
Samodzielne hostowanie Dufs na Twoim VPS utrzymuje Twoje pliki na infrastrukturze, którą w pełni kontrolujesz, bez opłat za przechowywanie w chmurze, bez limitów rozmiaru plików od dostawcy i bez dostępu osób trzecich do Twoich danych. Skonfiguruj zasady dostępu do odczytu i zapisu lub tylko do odczytu dla każdego katalogu, chroń ścieżki za pomocą poświadczeń i udostępniaj pliki bezpiecznie przez HTTPS dzięki wbudowanej integracji z Traefik.
Główne cechy Dufs
Internetowa przeglądarka plików
Przeglądaj, przesyłaj, pobieraj, zmieniaj nazwy i usuwaj pliki z dowolnej przeglądarki bez instalowania dodatkowego oprogramowania klienckiego.
protokół WebDAV
Zamontuj swój serwer Dufs jako natywny dysk sieciowy w systemach Windows, macOS lub Linux, korzystając z wbudowanej obsługi WebDAV systemu operacyjnego.
Kontrola dostępu na podstawie ścieżki
Zastosuj odrębne reguły odczytu-zapisu lub tylko do odczytu do różnych katalogów, z których każdy jest chroniony indywidualnymi poświadczeniami.
Wyszukiwanie plików i podgląd
Wyszukuj wśród przechowywanych plików według nazwy i przeglądaj popularne formaty, takie jak obrazy, tekst i wideo, bezpośrednio w przeglądarce.
Single kontener
Działa jako pojedynczy, lekki kontener bez zewnętrznej bazy danych — łatwy do tworzenia kopii zapasowych, migracji i utrzymania.
Dlaczego warto uruchomić Dufs na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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