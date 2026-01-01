GNS3 (Graficzny Symulator Sieci-3) to otwartoźródłowa platforma do emulacji sieci, ciesząca się zaufaniem inżynierów sieci, studentów i trenerów certyfikacyjnych na całym świecie. Umożliwia budowanie złożonych topologii sieciowych od wielu dostawców przy użyciu rzeczywistych obrazów Cisco IOS, Juniper i innych dostawców, wraz z lekkimi wirtualnymi urządzeniami, wszystko bez fizycznego sprzętu.

Uruchomienie serwera GNS3 na VPS sprawia, że Twoje laboratorium jest trwałe i dostępne z każdej przeglądarki. Projekty, obrazy urządzeń i topologie są przechowywane na trwałych, nazwanych woluminach, dzięki czemu Twoja praca przetrwa ponowne uruchomienia kontenerów. Dołączony interfejs użytkownika sieciowego łączy się bezpośrednio z API serwera na porcie 3080, zapewniając Ci pełny edytor topologii „drag-and-drop” z dowolnej przeglądarki na dowolnym urządzeniu.