Wdróż serwer GNS3 jednym kliknięciem.
Emulator topologii sieci open-source z interfejsem dostępnym przez przeglądarkę do projektowania i symulowania wirtualnych laboratoriów sieciowych.
Wybierz plan VPS dla GNS3 Server
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z GNS3 Server
GNS3 (Graficzny Symulator Sieci-3) to otwartoźródłowa platforma do emulacji sieci, ciesząca się zaufaniem inżynierów sieci, studentów i trenerów certyfikacyjnych na całym świecie. Umożliwia budowanie złożonych topologii sieciowych od wielu dostawców przy użyciu rzeczywistych obrazów Cisco IOS, Juniper i innych dostawców, wraz z lekkimi wirtualnymi urządzeniami, wszystko bez fizycznego sprzętu.
Uruchomienie serwera GNS3 na VPS sprawia, że Twoje laboratorium jest trwałe i dostępne z każdej przeglądarki. Projekty, obrazy urządzeń i topologie są przechowywane na trwałych, nazwanych woluminach, dzięki czemu Twoja praca przetrwa ponowne uruchomienia kontenerów. Dołączony interfejs użytkownika sieciowego łączy się bezpośrednio z API serwera na porcie 3080, zapewniając Ci pełny edytor topologii „drag-and-drop” z dowolnej przeglądarki na dowolnym urządzeniu.
Główne cechy GNS3 Server
Emulacja wielu dostawców
Uruchamiaj prawdziwe obrazy Cisco IOS, Juniper i innych dostawców obok urządzeń open-source w tej samej topologii bez fizycznego sprzętu.
UI dostępny przez przeglądarkę
Dołączony interfejs sieciowy oferuje projektant topologii „drag-and-drop” dostępny z poziomu dowolnej przeglądarki, bez konieczności instalowania klienta desktopowego.
Trwałe przechowywanie laboratoryjne
Projekty, obrazy urządzeń i pliki topologii są przechowywane w nazwanych woluminach, dzięki czemu Twoja praca zachowuje się po ponownym uruchomieniu i aktualizacji kontenera.
REST API
Udokumentowane API REST na porcie 3080 umożliwia automatyzację udostępniania topologii, zarządzania węzłami oraz operacji cyklu życia laboratorium za pomocą skryptów lub potoków CI.
Biblioteka urządzeń
Importuj gotowe szablony urządzeń dla routerów, przełączników, zapór sieciowych i hostów Linux, aby szybko tworzyć realistyczne laboratoria bez ręcznej konfiguracji.
VPCS i węzły Docker
Wbudowana lekka symulacja komputera PC VPCS i natywna obsługa kontenerów Docker pozwalają dodawać hosty końcowe i serwery aplikacji do dowolnej topologii.
Dlaczego warto uruchomić GNS3 Server na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.