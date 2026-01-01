Homer to lekki, otwarty pulpit nawigacyjny, który przekształca Twoją kolekcję samodzielnie hostowanych usług w przejrzystą, uporządkowaną stronę główną. Konfigurowany w całości za pomocą pojedynczego pliku YAML, nie wymaga bazy danych ani zaplecza — wystarczy kilka linijek kodu, aby zbudować dopracowany portal dla każdej aplikacji na Twoim serwerze. Zmiany w pliku konfiguracyjnym wchodzą w życie natychmiast po odświeżeniu strony, więc utrzymanie Twojego pulpitu nawigacyjnego jest bezproblemowe.

Samodzielne hostowanie Homera na Twoim własnym VPS oznacza, że Twój pulpit nawigacyjny pozostaje prywatny, ładuje się natychmiast z plików statycznych i może być dostosowywany bez ograniczeń. Dzięki obsłudze PWA, instaluje się na urządzeniach mobilnych jak natywna aplikacja, zapewniając Tobie i Twojemu zespołowi szybki dostęp do wszystkich Twoich usług z dowolnego miejsca.