Do 69% zniżki na Homer

Wdróż Homer jednym kliknięciem.

Prosty statyczny pulpit nawigacyjny do organizowania wszystkich Twoich samodzielnie hostowanych usług w jedną piękną stronę główną.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Homer jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla Homer

68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Homer

Homer to lekki, otwarty pulpit nawigacyjny, który przekształca Twoją kolekcję samodzielnie hostowanych usług w przejrzystą, uporządkowaną stronę główną. Konfigurowany w całości za pomocą pojedynczego pliku YAML, nie wymaga bazy danych ani zaplecza — wystarczy kilka linijek kodu, aby zbudować dopracowany portal dla każdej aplikacji na Twoim serwerze. Zmiany w pliku konfiguracyjnym wchodzą w życie natychmiast po odświeżeniu strony, więc utrzymanie Twojego pulpitu nawigacyjnego jest bezproblemowe.

Samodzielne hostowanie Homera na Twoim własnym VPS oznacza, że Twój pulpit nawigacyjny pozostaje prywatny, ładuje się natychmiast z plików statycznych i może być dostosowywany bez ograniczeń. Dzięki obsłudze PWA, instaluje się na urządzeniach mobilnych jak natywna aplikacja, zapewniając Tobie i Twojemu zespołowi szybki dostęp do wszystkich Twoich usług z dowolnego miejsca.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Homer

Konfiguracja YAML

Zdefiniuj cały swój pulpit nawigacyjny w pojedynczym pliku config.yml — bez bazy danych, bez zaplecza i bez restartów potrzebnych do zobaczenia zmian.

Inteligentne Karty Usług

Wyświetlaj wskaźniki statusu na żywo dla Twoich usług, pokazujące, czy są dostępne bezpośrednio z panelu sterowania na pierwszy rzut oka.

Wyszukiwanie rozmyte

Wbudowane wyszukiwanie rozmyte i skróty klawiaturowe pozwalają szybko znaleźć dowolną usługę lub link, zapewniając błyskawiczną nawigację za pomocą klawiatury.

Wsparcie PWA

Zainstaluj Homer jako progresywną aplikację internetową na dowolnym urządzeniu, aby uzyskać natychmiastowy dostęp bez zakładek do Twoich samodzielnie hostowanych usług.

Dostosowywanie motywu

Wybierz spośród motywów społeczności, takich jak Catppuccin i Dracula, lub napisz własne nadpisania CSS, aby dopasować do dowolnego stylu.

Dlaczego warto uruchomić Homer na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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