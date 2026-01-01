Wdróż Homer jednym kliknięciem.
Prosty statyczny pulpit nawigacyjny do organizowania wszystkich Twoich samodzielnie hostowanych usług w jedną piękną stronę główną.
Wybierz plan VPS dla Homer
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Homer
Homer to lekki, otwarty pulpit nawigacyjny, który przekształca Twoją kolekcję samodzielnie hostowanych usług w przejrzystą, uporządkowaną stronę główną. Konfigurowany w całości za pomocą pojedynczego pliku YAML, nie wymaga bazy danych ani zaplecza — wystarczy kilka linijek kodu, aby zbudować dopracowany portal dla każdej aplikacji na Twoim serwerze. Zmiany w pliku konfiguracyjnym wchodzą w życie natychmiast po odświeżeniu strony, więc utrzymanie Twojego pulpitu nawigacyjnego jest bezproblemowe.
Samodzielne hostowanie Homera na Twoim własnym VPS oznacza, że Twój pulpit nawigacyjny pozostaje prywatny, ładuje się natychmiast z plików statycznych i może być dostosowywany bez ograniczeń. Dzięki obsłudze PWA, instaluje się na urządzeniach mobilnych jak natywna aplikacja, zapewniając Tobie i Twojemu zespołowi szybki dostęp do wszystkich Twoich usług z dowolnego miejsca.
Główne cechy Homer
Konfiguracja YAML
Zdefiniuj cały swój pulpit nawigacyjny w pojedynczym pliku config.yml — bez bazy danych, bez zaplecza i bez restartów potrzebnych do zobaczenia zmian.
Inteligentne Karty Usług
Wyświetlaj wskaźniki statusu na żywo dla Twoich usług, pokazujące, czy są dostępne bezpośrednio z panelu sterowania na pierwszy rzut oka.
Wyszukiwanie rozmyte
Wbudowane wyszukiwanie rozmyte i skróty klawiaturowe pozwalają szybko znaleźć dowolną usługę lub link, zapewniając błyskawiczną nawigację za pomocą klawiatury.
Wsparcie PWA
Zainstaluj Homer jako progresywną aplikację internetową na dowolnym urządzeniu, aby uzyskać natychmiastowy dostęp bez zakładek do Twoich samodzielnie hostowanych usług.
Dostosowywanie motywu
Wybierz spośród motywów społeczności, takich jak Catppuccin i Dracula, lub napisz własne nadpisania CSS, aby dopasować do dowolnego stylu.
Dlaczego warto uruchomić Homer na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia
Anki Sync Server Enhanced
Samodzielnie hostowany serwer synchronizacji Anki z obsługą wielu użytkowników, kopiami zapasowymi i panelem webowym