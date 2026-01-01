GPT-Researcher to autonomiczny agent AI o otwartym kodzie źródłowym, zaprojektowany do przeprowadzania kompleksowych badań online na dowolny temat. Wykorzystuje podejście wieloagentowe — agent planujący dzieli pytanie na podzapytania, agenci badawczy zbierają informacje z dziesiątek źródeł jednocześnie, a agent piszący syntetyzuje wyniki w ustrukturyzowany raport z cytatami. To równoległe podejście drastycznie skraca czas potrzebny na stworzenie treści o charakterze badawczym w porównaniu do ręcznego przeglądania lub pojedynczych zapytań do modeli LLM.

Samodzielne hostowanie GPT-Researcher daje Ci pełną kontrolę nad tym, z którymi dostawcami LLM i interfejsami API wyszukiwania się łączysz, jakie dane są przetwarzane i jak przechowywane są raporty. Uruchomienie go na Twoim własnym VPS oznacza, że wrażliwe tematy badawcze pozostają w Twojej infrastrukturze, bez ograniczeń użytkowania ze strony zewnętrznych usług hostingowych.