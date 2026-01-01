Wdróż GPT-Researcher jednym kliknięciem.
Autonomiczny agent badawczy AI, który prowadzi dogłębne badania w sieci i generuje szczegółowe, cytowane raporty w ciągu kilku minut.
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Co możesz zbudować z GPT-Researcher
GPT-Researcher to autonomiczny agent AI o otwartym kodzie źródłowym, zaprojektowany do przeprowadzania kompleksowych badań online na dowolny temat. Wykorzystuje podejście wieloagentowe — agent planujący dzieli pytanie na podzapytania, agenci badawczy zbierają informacje z dziesiątek źródeł jednocześnie, a agent piszący syntetyzuje wyniki w ustrukturyzowany raport z cytatami. To równoległe podejście drastycznie skraca czas potrzebny na stworzenie treści o charakterze badawczym w porównaniu do ręcznego przeglądania lub pojedynczych zapytań do modeli LLM.
Samodzielne hostowanie GPT-Researcher daje Ci pełną kontrolę nad tym, z którymi dostawcami LLM i interfejsami API wyszukiwania się łączysz, jakie dane są przetwarzane i jak przechowywane są raporty. Uruchomienie go na Twoim własnym VPS oznacza, że wrażliwe tematy badawcze pozostają w Twojej infrastrukturze, bez ograniczeń użytkowania ze strony zewnętrznych usług hostingowych.
Główne cechy GPT-Researcher
Badania wieloagentowe
Agenci równoległych podzapytań zbierają dane z dziesiątek źródeł jednocześnie, tworząc szczegółowe raporty szybciej niż jakikolwiek jednowątkowy proces badawczy.
Powołane Raporty
Każdy wygenerowany raport zawiera cytaty źródłowe w tekście oraz listę referencji, co sprawia, że ustalenia są weryfikowalne i nadają się do użytku profesjonalnego.
Wiele rodzajów raportów
Generuj raporty badawcze, listy zasobów, konspekty lub niestandardowo sformatowane wyniki, aby dopasować je do dokładnego rezultatu wymaganego przez Twój przepływ pracy.
Elastyczne wsparcie LLM
Połącz OpenAI, Anthropic, Ollama lub dowolny punkt końcowy zgodny z OpenAI, aby móc zrównoważyć koszt, szybkość i możliwości modelu dla każdego zadania badawczego.
Integracja wyszukiwania w sieci
Integruje się z Tavily, Google, Bing i innymi dostawcami wyszukiwania, aby pobierać bieżące i aktualne informacje, zamiast polegać na statycznych danych treningowych.
Dlaczego warto uruchomić GPT-Researcher na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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