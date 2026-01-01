Steel Browser to piaskownica przeglądarki typu open source, zbudowana dla agentów AI i przepływów pracy automatyzacji. Obejmuje zarządzaną instancję Chrome za interfejsem API REST i WebSocket, udostępniając pełny protokół Chrome DevTools, dzięki czemu agenci mogą nawigować po stronach, wypełniać formularze, przechwytywać zrzuty ekranu i wyodrębniać ustrukturyzowane dane bez żonglowania standardowym kodem Puppeteer lub Selenium.

Samodzielne hostowanie Steel przechowuje każdą sesję przeglądania, magazyn plików cookie i pobrane dane na Twojej własnej infrastrukturze, zamiast w chmurze przeglądarki innej firmy. Unikasz opłat za sesję, zachowujesz kontrolę nad serwerami proxy i ustawieniami antydetekcyjnymi, i możesz podłączyć dowolną platformę agentów AI — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK lub niestandardowy kod — do tego samego zaplecza.