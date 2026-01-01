Wdróż Steel Browser jednym kliknięciem.
Open-source'owe API przeglądarki, które daje agentom AI pełną kontrolę nad prawdziwą instancją Chrome do automatyzacji sieci i ekstrakcji danych.
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Co możesz zbudować z Steel Browser
Steel Browser to piaskownica przeglądarki typu open source, zbudowana dla agentów AI i przepływów pracy automatyzacji. Obejmuje zarządzaną instancję Chrome za interfejsem API REST i WebSocket, udostępniając pełny protokół Chrome DevTools, dzięki czemu agenci mogą nawigować po stronach, wypełniać formularze, przechwytywać zrzuty ekranu i wyodrębniać ustrukturyzowane dane bez żonglowania standardowym kodem Puppeteer lub Selenium.
Samodzielne hostowanie Steel przechowuje każdą sesję przeglądania, magazyn plików cookie i pobrane dane na Twojej własnej infrastrukturze, zamiast w chmurze przeglądarki innej firmy. Unikasz opłat za sesję, zachowujesz kontrolę nad serwerami proxy i ustawieniami antydetekcyjnymi, i możesz podłączyć dowolną platformę agentów AI — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK lub niestandardowy kod — do tego samego zaplecza.
Główne cechy Steel Browser
Zarządzanie sesjami
Twórz, wstrzymuj, wznawiaj i niszcz izolowane sesje przeglądarki za pośrednictwem pojedynczego interfejsu API REST, z zachowaniem plików cookie i pamięci lokalnej między wywołaniami.
Pełny dostęp do CDP
Połącz się bezpośrednio z protokołem Chrome DevTools przez WebSocket, aby uzyskać precyzyjną kontrolę za pomocą Puppeteer, Playwright lub dowolnego klienta zgodnego z CDP.
Strona na Markdown i PDF
Wbudowane punkty końcowe konwertują każdą wyrenderowaną stronę na czysty Markdown, PDF lub zrzuty ekranu, gotowe do zasilenia okien kontekstowych LLM lub potoków dokumentów.
Debuger sesji na żywo
Wizualny pulpit nawigacyjny przesyła każdą sesję w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz zobaczyć, co widzi agent, odtworzyć działania i zdiagnozować awarie bez ponownego uruchamiania zadań.
Zestawy SDK agnostyczne wobec Frameworka
Oficjalne zestawy SDK Python i Node integrują się z LangChain, CrewAI, OpenAI Agents i niestandardowymi stosami — przełączaj się między dostawcami przeglądarek w chmurze bez przepisywania logiki agenta.
Dlaczego warto uruchomić Steel Browser na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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