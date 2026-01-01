Wdróż Pastefy jednym kliknięciem.
Hostowany samodzielnie pastebin z podświetlaniem składni dla ponad 100 języków, organizacją folderów, ochroną hasłem i interfejsem REST API do programowego dostępu.
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Co możesz zbudować z Pastefy
Pastefy to hostowana samodzielnie platforma pastebin, która zapewnia programistom i zespołom prywatną, bogatą w funkcje alternatywę dla publicznych usług udostępniania kodu. Dzięki podświetlaniu składni dla ponad 100 języków programowania, organizacji folderów dla kolekcji fragmentów kodu, wklejkom chronionym hasłem i konfigurowalnemu wygaśnięciu, obejmuje każdy scenariusz udostępniania kodu bez wysyłania wrażliwych treści na serwery stron trzecich. Interfejs REST API umożliwia programowe tworzenie fragmentów kodu z potoków CI, edytorów i skryptów automatyzacji.
Samodzielne hostowanie Pastefy na Twoim VPS utrzymuje klucze API, poświadczenia bazy danych, wewnętrzne konfiguracje i logikę własnościową w całości w Twojej infrastrukturze. Eliminujesz limity rozmiaru i szybkości publicznych usług pastebin oraz zyskujesz możliwość egzekwowania niestandardowych zasad przechowywania danych, które spełniają wymogi bezpieczeństwa i zgodności Twojej organizacji.
Główne cechy Pastefy
Podświetlanie składni
Obsługuje ponad 100 języków programowania i znaczników z dokładnym podświetlaniem, czyniąc złożony kod czytelnym podczas przeglądów, sesji debugowania i programowania w parach.
Wklejki chronione hasłem
Zablokuj wrażliwe fragmenty hasłem, aby tylko autoryzowani odbiorcy mogli przeglądać dane uwierzytelniające, pliki konfiguracyjne lub zastrzeżony kod udostępniony podczas rozwiązywania problemów.
Organizacja folderów
Grupuj powiązane fragmenty kodu w folderach i utrzymuj wyselekcjonowane kolekcje szablonów wielokrotnego użytku, przykładów konfiguracji i implementacji referencyjnych.
Wygaśnięcie wklejki
Ustaw czasy wygaśnięcia, aby poufne informacje debugowania, tymczasowe tokeny i dzienniki incydentów były automatycznie usuwane bez konieczności ręcznego czyszczenia.
Dostęp do API REST
Twórz i pobieraj wklejki programowo z potoków CI/CD, wtyczek edytorów i skryptów automatyzacji za pomocą prostego interfejsu REST API.
Dlaczego warto uruchomić Pastefy na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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