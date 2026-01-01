Pastefy to hostowana samodzielnie platforma pastebin, która zapewnia programistom i zespołom prywatną, bogatą w funkcje alternatywę dla publicznych usług udostępniania kodu. Dzięki podświetlaniu składni dla ponad 100 języków programowania, organizacji folderów dla kolekcji fragmentów kodu, wklejkom chronionym hasłem i konfigurowalnemu wygaśnięciu, obejmuje każdy scenariusz udostępniania kodu bez wysyłania wrażliwych treści na serwery stron trzecich. Interfejs REST API umożliwia programowe tworzenie fragmentów kodu z potoków CI, edytorów i skryptów automatyzacji.

Samodzielne hostowanie Pastefy na Twoim VPS utrzymuje klucze API, poświadczenia bazy danych, wewnętrzne konfiguracje i logikę własnościową w całości w Twojej infrastrukturze. Eliminujesz limity rozmiaru i szybkości publicznych usług pastebin oraz zyskujesz możliwość egzekwowania niestandardowych zasad przechowywania danych, które spełniają wymogi bezpieczeństwa i zgodności Twojej organizacji.