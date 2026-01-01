ErsatzTV to otwartoźródłowa, samodzielnie hostowana platforma, która przekształca osobistą bibliotekę multimediów — Plex, Jellyfin, Emby lub pliki lokalne — w niestandardowe kanały telewizyjne na żywo z prawdziwym elektronicznym przewodnikiem po programach. Kanały są strumieniowane jako playlisty M3U/HLS, do których może dostroić się każdy klient obsługujący IPTV: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, smart TV, dekodery i aplikacje mobilne.

Samodzielne hostowanie ErsatzTV na Twoim własnym VPS-ie zapewnia Ci prywatną alternatywę dla klasycznej telewizji kablowej, zbudowaną w całości z posiadanych już mediów, bez subskrybowania usług streamingowych i przerywania reklamami. Zaplanuj maratony tematyczne, rotacje w stylu wiadomości, kanały z teledyskami lub bloki programów dla dzieci, a następnie oglądaj je na dowolnym urządzeniu obsługującym IPTV.