Wdróż ErsatzTV jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany serwer IPTV, który przekształca osobistą bibliotekę multimediów w niestandardowe kanały telewizyjne na żywo 24/7 z elektronicznym przewodnikiem po programach.
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Co możesz zbudować z ErsatzTV
ErsatzTV to otwartoźródłowa, samodzielnie hostowana platforma, która przekształca osobistą bibliotekę multimediów — Plex, Jellyfin, Emby lub pliki lokalne — w niestandardowe kanały telewizyjne na żywo z prawdziwym elektronicznym przewodnikiem po programach. Kanały są strumieniowane jako playlisty M3U/HLS, do których może dostroić się każdy klient obsługujący IPTV: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, smart TV, dekodery i aplikacje mobilne.
Samodzielne hostowanie ErsatzTV na Twoim własnym VPS-ie zapewnia Ci prywatną alternatywę dla klasycznej telewizji kablowej, zbudowaną w całości z posiadanych już mediów, bez subskrybowania usług streamingowych i przerywania reklamami. Zaplanuj maratony tematyczne, rotacje w stylu wiadomości, kanały z teledyskami lub bloki programów dla dzieci, a następnie oglądaj je na dowolnym urządzeniu obsługującym IPTV.
Główne cechy ErsatzTV
Niestandardowe kanały 24/7
Twórz dowolną liczbę kanałów na żywo, łącząc kolekcje, playlisty i reguły harmonogramowania w całodobowe strumienie.
Wyjście IPTV i EPG
Udostępnij kanały jako playlisty M3U z pełnym elektronicznym przewodnikiem po programach XMLTV, aby każdy klient IPTV mógł je odbierać jak telewizję kablową.
Plex / Jellyfin / Emby
Podłącz się bezpośrednio do istniejących bibliotek serwerów multimediów lub skanuj lokalne foldery, aby te same media zasilały aplikacje VOD i Twoje kanały telewizyjne.
Transkodowanie sprzętowe
Opcjonalne przyspieszenie NVENC, QSV, VAAPI, AMF i VideoToolbox, aby utrzymać zużycie procesora na rozsądnym poziomie podczas obsługi strumieni na żywo.
Znaki wodne i wstawki
Nakładaj znaki wodne kanału, wstawiaj wstawki i intra oraz przerywaj programowanie niestandardowymi przerywnikami, aby uzyskać wrażenie prawdziwego kanału.
Kanały teledysków
Miksowanie teledysków i dźwięku w kanały chronologiczne lub tematyczne, wraz z wyświetlaniem okładek i harmonogramowaniem opartym na metadanych.
Dlaczego warto uruchomić ErsatzTV na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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