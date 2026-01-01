PatchMon to platforma open-source do zarządzania łatami Linux i monitorowania floty, która zapewnia administratorom systemów jeden pulpit nawigacyjny do śledzenia, zatwierdzania i wdrażania łat na wszystkich zarządzanych hostach Linux. Zapewnia widoczność stanu pakietów w czasie rzeczywistym, zorganizowane łatanie z przepływami pracy zatwierdzania, skanowanie zgodności z OpenSCAP i CIS, audyt bezpieczeństwa Docker Bench oraz terminal SSH w przeglądarce obsługiwany przez Apache Guacamole — wszystko to bez konieczności posiadania klienta SSH na maszynie zarządzającej.

W przeciwieństwie do komercyjnych rozwiązań do zarządzania łatami, które pobierają opłaty za węzeł, PatchMon jest darmowy do samodzielnego hostowania i łączy się z zarządzanymi hostami za pośrednictwem lekkiego agenta. Cała historia łat, raporty zgodności i inwentaryzacja hostów pozostają w Twojej własnej infrastrukturze, bez wysyłania danych do zewnętrznych usług.