Wdróż PatchMon jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma do zarządzania poprawkami Linux i monitorowania floty z terminalem SSH w przeglądarce i skanowaniem zgodności.
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Co możesz zbudować z PatchMon
PatchMon to platforma open-source do zarządzania łatami Linux i monitorowania floty, która zapewnia administratorom systemów jeden pulpit nawigacyjny do śledzenia, zatwierdzania i wdrażania łat na wszystkich zarządzanych hostach Linux. Zapewnia widoczność stanu pakietów w czasie rzeczywistym, zorganizowane łatanie z przepływami pracy zatwierdzania, skanowanie zgodności z OpenSCAP i CIS, audyt bezpieczeństwa Docker Bench oraz terminal SSH w przeglądarce obsługiwany przez Apache Guacamole — wszystko to bez konieczności posiadania klienta SSH na maszynie zarządzającej.
W przeciwieństwie do komercyjnych rozwiązań do zarządzania łatami, które pobierają opłaty za węzeł, PatchMon jest darmowy do samodzielnego hostowania i łączy się z zarządzanymi hostami za pośrednictwem lekkiego agenta. Cała historia łat, raporty zgodności i inwentaryzacja hostów pozostają w Twojej własnej infrastrukturze, bez wysyłania danych do zewnętrznych usług.
Główne cechy PatchMon
Orkiestracja łatek w całej flocie
Przejrzyj oczekujące aktualizacje w całej Twojej flocie Linux, zatwierdź pakiety poprawek i wdróż je z kontrolą harmonogramowania i wycofywania zmian z jednego pulpitu nawigacyjnego.
Terminal SSH w przeglądarce
Uzyskaj dostęp do dowolnego zarządzanego hosta bezpośrednio z przeglądarki za pośrednictwem terminala opartego na Apache Guacamole — bez instalacji klienta SSH ani przekierowania portów.
Skanowanie zgodności
Uruchamiaj skany bezpieczeństwa OpenSCAP, CIS benchmark i Docker Bench na zarządzanych hostach i śledź stan zgodności w czasie bez oddzielnych narzędzi.
Stan pakietu w czasie rzeczywistym
Zobacz, które pakiety są nieaktualne, podatne na zagrożenia lub brakujące na każdym zarządzanym hoście w czasie rzeczywistym, ze wskaźnikami ważności i linkami CVE.
Przepływy pracy zatwierdzania poprawek
Wymagaj wyraźnej zgody przed wdrożeniem poprawek na hostach produkcyjnych, z dziennikami audytu, które rejestrują, kto co zatwierdził i kiedy.
Dlaczego warto uruchomić PatchMon na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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