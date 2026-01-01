Wdróż GeoServer jednym kliknięciem.
Geoprzestrzenny serwer open-source, który publikuje mapy i dane przestrzenne za pośrednictwem standardów OGC, takich jak WMS, WFS i WCS.
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Co możesz zbudować z GeoServer
GeoServer to serwer Java o otwartym kodzie źródłowym, który pozwala publikować, udostępniać i edytować dane geoprzestrzenne przy użyciu otwartych standardów OGC. Odczytuje źródła wektorowe i rastrowe z PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF i dziesiątek innych formatów, a następnie udostępnia je za pośrednictwem punktów końcowych Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service i Web Processing Service, które może wykorzystać dowolny klient GIS lub biblioteka map internetowych.
Samodzielne hostowanie GeoServera na Twoim własnym VPS utrzymuje zastrzeżone zbiory danych, style warstw i reguły dostępu w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, bez opłat za warstwę i bez limitów przesyłania. Konsola administracyjna oparta na przeglądarce pozwala dodawać magazyny, konfigurować warstwy i dostrajać buforowanie bez dotykania XML, podczas gdy trwały katalog danych przetrwa restarty kontenerów i aktualizacje.
Główne cechy GeoServer
Wsparcie standardów OGC
Obsługuje punkty końcowe WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS i OGC API, dzięki czemu każdy zgodny ze standardami klient GIS lub mapowania internetowego może się połączyć bez niestandardowych adapterów.
Wiele źródeł danych
Odczytuje PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID oraz inne formaty wektorowe i rastrowe z jednego serwera.
Niestandardowa stylizacja mapy
Stylizuj warstwy za pomocą reguł SLD lub CSS, podglądaj je na żywo w konsoli administracyjnej i ponownie używaj tych samych stylów w mapach i pamięciach podręcznych kafelków.
Wbudowane buforowanie kafelków
Zintegrowany GeoWebCache wstępnie renderuje i udostępnia kafelki map, dzięki czemu ciężkie warstwy WMS pozostają szybkie pod obciążeniem bez dodatkowej usługi buforowania.
Konsola administracyjna przeglądarki
Skonfiguruj obszary robocze, magazyny danych, warstwy i reguły dostępu z interfejsu internetowego bez edytowania XML ani ponownego uruchamiania serwera.
Bezpieczny dostęp do warstwy
Reguły bezpieczeństwa dla poszczególnych warstw i usług z uwierzytelnianiem opartym na rolach ograniczają dostęp do wrażliwych zbiorów danych do odpowiednich użytkowników i klientów.
Dlaczego warto uruchomić GeoServer na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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