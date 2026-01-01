GeoServer to serwer Java o otwartym kodzie źródłowym, który pozwala publikować, udostępniać i edytować dane geoprzestrzenne przy użyciu otwartych standardów OGC. Odczytuje źródła wektorowe i rastrowe z PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF i dziesiątek innych formatów, a następnie udostępnia je za pośrednictwem punktów końcowych Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service i Web Processing Service, które może wykorzystać dowolny klient GIS lub biblioteka map internetowych.

Samodzielne hostowanie GeoServera na Twoim własnym VPS utrzymuje zastrzeżone zbiory danych, style warstw i reguły dostępu w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, bez opłat za warstwę i bez limitów przesyłania. Konsola administracyjna oparta na przeglądarce pozwala dodawać magazyny, konfigurować warstwy i dostrajać buforowanie bez dotykania XML, podczas gdy trwały katalog danych przetrwa restarty kontenerów i aktualizacje.