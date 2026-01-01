Do 69% zniżki na GeoServer

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Geoprzestrzenny serwer open-source, który publikuje mapy i dane przestrzenne za pośrednictwem standardów OGC, takich jak WMS, WFS i WCS.

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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
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33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
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KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z GeoServer

GeoServer to serwer Java o otwartym kodzie źródłowym, który pozwala publikować, udostępniać i edytować dane geoprzestrzenne przy użyciu otwartych standardów OGC. Odczytuje źródła wektorowe i rastrowe z PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF i dziesiątek innych formatów, a następnie udostępnia je za pośrednictwem punktów końcowych Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service i Web Processing Service, które może wykorzystać dowolny klient GIS lub biblioteka map internetowych.

Samodzielne hostowanie GeoServera na Twoim własnym VPS utrzymuje zastrzeżone zbiory danych, style warstw i reguły dostępu w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, bez opłat za warstwę i bez limitów przesyłania. Konsola administracyjna oparta na przeglądarce pozwala dodawać magazyny, konfigurować warstwy i dostrajać buforowanie bez dotykania XML, podczas gdy trwały katalog danych przetrwa restarty kontenerów i aktualizacje.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy GeoServer

Wsparcie standardów OGC

Obsługuje punkty końcowe WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS i OGC API, dzięki czemu każdy zgodny ze standardami klient GIS lub mapowania internetowego może się połączyć bez niestandardowych adapterów.

Wiele źródeł danych

Odczytuje PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID oraz inne formaty wektorowe i rastrowe z jednego serwera.

Niestandardowa stylizacja mapy

Stylizuj warstwy za pomocą reguł SLD lub CSS, podglądaj je na żywo w konsoli administracyjnej i ponownie używaj tych samych stylów w mapach i pamięciach podręcznych kafelków.

Wbudowane buforowanie kafelków

Zintegrowany GeoWebCache wstępnie renderuje i udostępnia kafelki map, dzięki czemu ciężkie warstwy WMS pozostają szybkie pod obciążeniem bez dodatkowej usługi buforowania.

Konsola administracyjna przeglądarki

Skonfiguruj obszary robocze, magazyny danych, warstwy i reguły dostępu z interfejsu internetowego bez edytowania XML ani ponownego uruchamiania serwera.

Bezpieczny dostęp do warstwy

Reguły bezpieczeństwa dla poszczególnych warstw i usług z uwierzytelnianiem opartym na rolach ograniczają dostęp do wrażliwych zbiorów danych do odpowiednich użytkowników i klientów.

Dlaczego warto uruchomić GeoServer na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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