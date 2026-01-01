Wdróż SerpBear jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany tracker pozycji w wyszukiwarkach do monitorowania pozycji słów kluczowych w Google, Bing i innych wyszukiwarkach.
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Co możesz zbudować z SerpBear
SerpBear to samodzielnie hostowany, otwarty tracker pozycji SEO, który monitoruje, jak Twoje domeny plasują się dla wybranych słów kluczowych w Google, Bing, Yahoo, Yandex i DuckDuckGo. Pobiera codzienne pozycje SERP, tworzy wykresy historii rankingów i ujawnia ruchy, dzięki czemu możesz reagować na zmiany algorytmów, aktualizacje treści i aktywność konkurencji bez płacenia opłat za słowa kluczowe usłudze śledzenia rankingów SaaS.
Samodzielne hostowanie SerpBear na własnym serwerze VPS zapewnia nieograniczoną liczbę domen i słów kluczowych, opcjonalną integrację z Google Search Console w celu śledzenia wyświetleń i kliknięć, a także powiadomienia e-mail lub webhook, gdy rankingi się zmienią. Dane znajdują się w Twojej infrastrukturze, więc historyczne archiwa rankingów pozostają Twoje, zamiast znikać po wygaśnięciu subskrypcji SaaS.
Główne cechy SerpBear
Wielosilnikowe śledzenie
Śledź pozycje słów kluczowych w Google, Bing, Yahoo, Yandex i DuckDuckGo z jednego panelu, z wykresami historii dla każdego słowa kluczowego.
Integracja Search Console
Opcjonalne połączenie z Google Search Console dodaje wyświetlenia, współczynniki klikalności i dane o wykrywalności do każdego monitorowanego słowa kluczowego.
Mobilne i desktopowe SERP-y
Uruchom oddzielne trackery dla mobilnych i desktopowych SERP-ów, aby wychwycić różnice w rankingach specyficzne dla urządzeń, które wpływają na rzeczywisty ruch.
Targetowanie na kraj i miasto
Skonfiguruj każde słowo kluczowe z docelowym krajem, językiem i miastem, aby odzwierciedlać zlokalizowane wyniki wyszukiwania, zamiast pojedynczego globalnego widoku.
Powiadomienia i eksporty
Powiadomienia e-mail i webhook uruchamiają się przy zmianach rankingów, a eksporty CSV zasilają zewnętrzne pulpity nawigacyjne lub raporty dla klientów bez ręcznego kopiowania i wklejania.
Słowa kluczowe bez limitu
Brak cen za słowo kluczowe — śledź tyle domen i słów kluczowych, ile pozwalają na to zasoby Twojego VPS, bez zwiększania poziomów subskrypcji.
Dlaczego warto uruchomić SerpBear na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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