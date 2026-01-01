SerpBear to samodzielnie hostowany, otwarty tracker pozycji SEO, który monitoruje, jak Twoje domeny plasują się dla wybranych słów kluczowych w Google, Bing, Yahoo, Yandex i DuckDuckGo. Pobiera codzienne pozycje SERP, tworzy wykresy historii rankingów i ujawnia ruchy, dzięki czemu możesz reagować na zmiany algorytmów, aktualizacje treści i aktywność konkurencji bez płacenia opłat za słowa kluczowe usłudze śledzenia rankingów SaaS.

Samodzielne hostowanie SerpBear na własnym serwerze VPS zapewnia nieograniczoną liczbę domen i słów kluczowych, opcjonalną integrację z Google Search Console w celu śledzenia wyświetleń i kliknięć, a także powiadomienia e-mail lub webhook, gdy rankingi się zmienią. Dane znajdują się w Twojej infrastrukturze, więc historyczne archiwa rankingów pozostają Twoje, zamiast znikać po wygaśnięciu subskrypcji SaaS.