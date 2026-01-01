Wdróż Plausible Analytics jednym kliknięciem.
Lekka, bez plików cookie platforma analityki internetowej, która jest w pełni zgodna z RODO i przechowuje wszystkie dane odwiedzających na Twoim własnym serwerze.
Wybierz plan VPS dla Plausible Analytics
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Plausible Analytics
Plausible Analytics to otwartoźródłowa, stawiająca na prywatność alternatywa dla Google Analytics, która śledzi kluczowe metryki witryny bez plików cookie, gromadzenia danych osobowych ani banerów zgody. Jej skrypt śledzący waży mniej niż 1 KB, więc praktycznie nie ma wpływu na czas ładowania strony, zapewniając jednocześnie przejrzysty pulpit nawigacyjny ze wszystkimi potrzebnymi danymi o ruchu.
Samodzielne hostowanie Plausible na Twoim VPS-ie utrzymuje każdy widok strony i rekord zdarzenia na Twojej infrastrukturze bez dostępu osób trzecich. Ten szablon łączy aplikację Plausible z PostgreSQL do przechowywania metadanych i ClickHouse do wykonywania wysokowydajnych zapytań analitycznych, zapewniając Ci kompletne, gotowe do produkcji środowisko, które przechowuje dane bezterminowo przy stałym koszcie infrastruktury.
Główne cechy Plausible Analytics
Śledzenie bez plików cookie
Mierzy ruch bez plików cookie ani trwałych identyfikatorów, więc nie potrzebujesz banera zgody i domyślnie pozostajesz zgodny z RODO i Kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act, CCPA).
Skrypt poniżej 1 KB
Skrypt śledzący jest mniejszy niż większość obrazów, nie powodując mierzalnego opóźnienia w ładowaniu stron, jednocześnie przechwytując wszystkie niezbędne dane.
Pulpit nawigacyjny w czasie rzeczywistym
Zobacz liczbę odwiedzających na żywo, a także historyczne trendy, źródła ruchu i najpopularniejsze strony w jednym, łatwym do odczytania panelu.
Cel i Śledzenie zdarzeń
Monitoruj niestandardowe konwersje i zdarzenia — przesłania formularzy, kliknięcia przycisków i linki wychodzące — bez pisania złożonego kodu analitycznego.
Silnik Analityczny ClickHouse
Kolumnowa baza danych ClickHouse umożliwia szybkie zapytania dla milionów odsłon, dzięki czemu pulpity nawigacyjne ładują się natychmiast, nawet na stronach o dużym ruchu.
Dlaczego warto uruchomić Plausible Analytics na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia
Ackee
Ackee to samodzielnie hostowane narzędzie analityczne Node.js do śledzenia stron internetowych, które stawia na prywatność.