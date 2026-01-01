Do 69% zniżki na Plausible Analytics

Wdróż Plausible Analytics jednym kliknięciem.

Lekka, bez plików cookie platforma analityki internetowej, która jest w pełni zgodna z RODO i przechowuje wszystkie dane odwiedzających na Twoim własnym serwerze.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Plausible Analytics jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla Plausible Analytics

68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Plausible Analytics

Plausible Analytics to otwartoźródłowa, stawiająca na prywatność alternatywa dla Google Analytics, która śledzi kluczowe metryki witryny bez plików cookie, gromadzenia danych osobowych ani banerów zgody. Jej skrypt śledzący waży mniej niż 1 KB, więc praktycznie nie ma wpływu na czas ładowania strony, zapewniając jednocześnie przejrzysty pulpit nawigacyjny ze wszystkimi potrzebnymi danymi o ruchu.

Samodzielne hostowanie Plausible na Twoim VPS-ie utrzymuje każdy widok strony i rekord zdarzenia na Twojej infrastrukturze bez dostępu osób trzecich. Ten szablon łączy aplikację Plausible z PostgreSQL do przechowywania metadanych i ClickHouse do wykonywania wysokowydajnych zapytań analitycznych, zapewniając Ci kompletne, gotowe do produkcji środowisko, które przechowuje dane bezterminowo przy stałym koszcie infrastruktury.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Plausible Analytics

Śledzenie bez plików cookie

Mierzy ruch bez plików cookie ani trwałych identyfikatorów, więc nie potrzebujesz banera zgody i domyślnie pozostajesz zgodny z RODO i Kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act, CCPA).

Skrypt poniżej 1 KB

Skrypt śledzący jest mniejszy niż większość obrazów, nie powodując mierzalnego opóźnienia w ładowaniu stron, jednocześnie przechwytując wszystkie niezbędne dane.

Pulpit nawigacyjny w czasie rzeczywistym

Zobacz liczbę odwiedzających na żywo, a także historyczne trendy, źródła ruchu i najpopularniejsze strony w jednym, łatwym do odczytania panelu.

Cel i Śledzenie zdarzeń

Monitoruj niestandardowe konwersje i zdarzenia — przesłania formularzy, kliknięcia przycisków i linki wychodzące — bez pisania złożonego kodu analitycznego.

Silnik Analityczny ClickHouse

Kolumnowa baza danych ClickHouse umożliwia szybkie zapytania dla milionów odsłon, dzięki czemu pulpity nawigacyjne ładują się natychmiast, nawet na stronach o dużym ruchu.

Dlaczego warto uruchomić Plausible Analytics na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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