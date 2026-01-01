Plausible Analytics to otwartoźródłowa, stawiająca na prywatność alternatywa dla Google Analytics, która śledzi kluczowe metryki witryny bez plików cookie, gromadzenia danych osobowych ani banerów zgody. Jej skrypt śledzący waży mniej niż 1 KB, więc praktycznie nie ma wpływu na czas ładowania strony, zapewniając jednocześnie przejrzysty pulpit nawigacyjny ze wszystkimi potrzebnymi danymi o ruchu.

Samodzielne hostowanie Plausible na Twoim VPS-ie utrzymuje każdy widok strony i rekord zdarzenia na Twojej infrastrukturze bez dostępu osób trzecich. Ten szablon łączy aplikację Plausible z PostgreSQL do przechowywania metadanych i ClickHouse do wykonywania wysokowydajnych zapytań analitycznych, zapewniając Ci kompletne, gotowe do produkcji środowisko, które przechowuje dane bezterminowo przy stałym koszcie infrastruktury.