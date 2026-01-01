Vvveb to system zarządzania treścią o otwartym kodzie źródłowym z wbudowanym wizualnym kreatorem stron typu „przeciągnij i upuść”. Pozwala Ci projektować i publikować profesjonalne strony internetowe, blogi i sklepy internetowe przez przeciąganie komponentów na obszar roboczy i wizualne ich dostosowywanie — bez konieczności kodowania.

Samodzielne hostowanie Vvveb na VPS daje Ci pełną kontrolę nad infrastrukturą i danymi Twojej strony internetowej bez miesięcznych opłat SaaS. Biblioteka komponentów obejmuje układy, tekst, multimedia, formularze i elementy e-commerce, natomiast zaplecze zapewnia zarządzanie wieloma stronami, przesyłanie multimediów i dostosowywanie motywów.