Wdróż Vvveb CMS w instalacji jednym kliknięciem.
CMS z funkcją przeciągnij i upuść do wizualnego tworzenia stron internetowych, blogów i sklepów e-commerce bez pisania kodu.
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Co możesz zbudować z Vvveb CMS
Vvveb to system zarządzania treścią o otwartym kodzie źródłowym z wbudowanym wizualnym kreatorem stron typu „przeciągnij i upuść”. Pozwala Ci projektować i publikować profesjonalne strony internetowe, blogi i sklepy internetowe przez przeciąganie komponentów na obszar roboczy i wizualne ich dostosowywanie — bez konieczności kodowania.
Samodzielne hostowanie Vvveb na VPS daje Ci pełną kontrolę nad infrastrukturą i danymi Twojej strony internetowej bez miesięcznych opłat SaaS. Biblioteka komponentów obejmuje układy, tekst, multimedia, formularze i elementy e-commerce, natomiast zaplecze zapewnia zarządzanie wieloma stronami, przesyłanie multimediów i dostosowywanie motywów.
Główne cechy Vvveb CMS
Wizualny kreator stron
Twórz strony, przeciągając i upuszczając komponenty na aktywny obszar roboczy, z natychmiastową wizualną informacją zwrotną i edycją w tekście.
Gotowy na e-commerce
Twórz katalogi produktów, koszyki zakupowe i procesy realizacji zamówienia za pomocą wbudowanych komponentów e-commerce i szablonów.
Zarządzanie blogiem
Twórz i zarządzaj wpisami na blogu z kategoriami, tagami i profilami autorów, korzystając z wbudowanych narzędzi do zarządzania treścią.
Dostosowywanie motywu
Dostosuj kolory, czcionki i układ globalnie za pomocą edytora motywów, bez bezpośredniej edycji plików CSS lub szablonów.
Publikowanie bez kodu
Publikuj nowe strony i aktualizuj treści wizualnie bez udziału deweloperów, zachowując szybkie i niezależne aktualizacje witryny.
Dlaczego warto uruchomić Vvveb CMS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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