LimeSurvey to wiodąca platforma ankietowa typu open-source, która umożliwia badaczom, firmom i instytucjom tworzenie profesjonalnych kwestionariuszy online. Obsługuje ponad 80 języków, zaawansowaną logikę rozgałęzień, zarządzanie uczestnikami oraz kompleksowe opcje eksportu danych, w tym formaty SPSS i Excel.

Dzięki rozbudowanym typom pytań, niestandardowym motywom i architekturze wtyczek, LimeSurvey oferuje możliwości ankietowe klasy korporacyjnej bez opłat abonamentowych. Ten szablon zawiera MariaDB do niezawodnego przechowywania danych, Redis do szybkiego zarządzania sesjami oraz routing HTTPS Traefik dla bezpiecznego przesyłania ankiet.