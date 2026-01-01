Wdróż LimeSurvey jednym kliknięciem.
Profesjonalna platforma do ankiet online do tworzenia kwestionariuszy i zbierania danych.
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Co możesz zbudować z LimeSurvey
LimeSurvey to wiodąca platforma ankietowa typu open-source, która umożliwia badaczom, firmom i instytucjom tworzenie profesjonalnych kwestionariuszy online. Obsługuje ponad 80 języków, zaawansowaną logikę rozgałęzień, zarządzanie uczestnikami oraz kompleksowe opcje eksportu danych, w tym formaty SPSS i Excel.
Dzięki rozbudowanym typom pytań, niestandardowym motywom i architekturze wtyczek, LimeSurvey oferuje możliwości ankietowe klasy korporacyjnej bez opłat abonamentowych. Ten szablon zawiera MariaDB do niezawodnego przechowywania danych, Redis do szybkiego zarządzania sesjami oraz routing HTTPS Traefik dla bezpiecznego przesyłania ankiet.
Główne cechy LimeSurvey
Zaawansowane typy pytań
Wybierz spośród ponad 28 typów pytań, w tym pytania macierzowe, rankingowe, z przesyłaniem plików i oparte na równaniach, dla każdego scenariusza ankiety.
Logika rozgałęziona
Twórz dynamiczne ankiety, które pokazują lub ukrywają pytania na podstawie poprzednich odpowiedzi, za pomocą zaawansowanego menedżera wyrażeń.
Wielojęzyczne ankiety
Twórz ankiety w ponad 80 językach z automatyczną obsługą tekstu od prawej do lewej dla prawdziwie globalnego zbierania danych.
Eksport danych i analiza
Eksportuj wyniki do formatów SPSS, R, Excel i CSV z wbudowanymi statystykami, wykresami i narzędziami do tabel krzyżowych.
Zarządzanie uczestnikami
Śledź respondentów z dostępem opartym na tokenach, wysyłaj przypomnienia i kontroluj limity dla precyzyjnego zarządzania ankietami.
Dlaczego warto uruchomić LimeSurvey na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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