Wdróż FreeScout jednym kliknięciem.
Lekki system typu open-source do obsługi zgłoszeń i współdzielonej skrzynki odbiorczej dla profesjonalnej obsługi klienta bez opłat za agenta.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z FreeScout
FreeScout to darmowa, otwartoźródłowa platforma systemu help desk i współdzielonej skrzynki odbiorczej, zbudowana w oparciu o PHP i Laravel, zaprojektowana jako samodzielnie hostowana alternatywa dla Help Scout i Zendesk. Oferuje znajomy, profesjonalny interfejs wsparcia z obsługą wielu skrzynek pocztowych, wykrywaniem kolizji, zapisanymi odpowiedziami i automatyzacją przepływu pracy — wszystko, czego zespół potrzebuje do efektywnego zarządzania zapytaniami klientów bez płacenia opłat abonamentowych za każdego agenta.
Wdrożenie FreeScout na Twoim VPS z MariaDB daje Ci pełną suwerenność danych nad każdą rozmową z klientem, nieograniczoną liczbę agentów i skrzynek pocztowych oraz swobodę rozszerzania funkcjonalności poprzez system modułów. Nie ma opłat za agenta, żadnych limitów rozmów i żadnego ryzyka, że dostawca zwiększy koszty lub zaprzestanie świadczenia usługi.
Główne cechy FreeScout
Wspólna skrzynka odbiorcza
Wielu agentów współpracuje nad tą samą skrzynką pocztową z wykrywaniem kolizji, zapobiegającym powielaniu odpowiedzi do tego samego klienta.
Automatyzacja procesów związanych z pracą
Zautomatyzuj powtarzalne działania za pomocą niestandardowych reguł — automatycznie przypisuj zgłoszenia, wysyłaj gotowe odpowiedzi i wyzwalaj powiadomienia na podstawie warunków.
Obsługa wielu skrzynek pocztowych
Zarządzaj oddzielnymi skrzynkami pocztowymi dla różnych działów, marek lub produktów z jednej instalacji FreeScout.
Zapisane odpowiedzi
Zbuduj bibliotekę szablonów odpowiedzi na często zadawane pytania, aby agenci mogli odpowiadać dokładnie i spójnie w kilka sekund.
System modułów
Rozszerz funkcjonalność za pomocą modułów społecznościowych do czatu na żywo, ankiet satysfakcji, bazy wiedzy i integracji z zewnętrznymi dostawcami.
Dlaczego warto uruchomić FreeScout na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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