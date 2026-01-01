FreeScout to darmowa, otwartoźródłowa platforma systemu help desk i współdzielonej skrzynki odbiorczej, zbudowana w oparciu o PHP i Laravel, zaprojektowana jako samodzielnie hostowana alternatywa dla Help Scout i Zendesk. Oferuje znajomy, profesjonalny interfejs wsparcia z obsługą wielu skrzynek pocztowych, wykrywaniem kolizji, zapisanymi odpowiedziami i automatyzacją przepływu pracy — wszystko, czego zespół potrzebuje do efektywnego zarządzania zapytaniami klientów bez płacenia opłat abonamentowych za każdego agenta.

Wdrożenie FreeScout na Twoim VPS z MariaDB daje Ci pełną suwerenność danych nad każdą rozmową z klientem, nieograniczoną liczbę agentów i skrzynek pocztowych oraz swobodę rozszerzania funkcjonalności poprzez system modułów. Nie ma opłat za agenta, żadnych limitów rozmów i żadnego ryzyka, że dostawca zwiększy koszty lub zaprzestanie świadczenia usługi.