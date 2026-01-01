SFTPGo to w pełni funkcjonalny, otwarty serwer transferu plików, zbudowany w oparciu o architekturę sterowaną zdarzeniami. Obsługuje wiele protokołów z jednego wdrożenia — SFTP, FTPS, WebDAV i HTTP/HTTPS — wraz z wieloma zapleczami pamięci masowej, w tym lokalnymi systemami plików, Amazon S3, Google Cloud Storage i Azure Blob Storage. Wbudowany interfejs WebAdmin zapewnia administratorom pełną kontrolę nad użytkownikami, grupami, limitami i zasadami dostępu, natomiast interfejs WebClient umożliwia użytkownikom końcowym zarządzanie własnymi plikami bezpośrednio w przeglądarce bez dodatkowego oprogramowania.

Samodzielne hostowanie SFTPGo na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje infrastrukturę transferu plików pod Twoją kontrolą. Ty ustalasz zasady przechowywania, reguły dostępu i zaplecza pamięci masowej — bez opłat za użytkownika, bez limitów użytkowania i bez danych opuszczających Twoją infrastrukturę.