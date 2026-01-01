Wdróż SFTPGo jednym kliknięciem.
W pełni funkcjonalny, sterowany zdarzeniami serwer transferu plików obsługujący SFTP, FTP, WebDAV i HTTP z wbudowanym interfejsem administracji webowej.
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Co możesz zbudować z SFTPGo
SFTPGo to w pełni funkcjonalny, otwarty serwer transferu plików, zbudowany w oparciu o architekturę sterowaną zdarzeniami. Obsługuje wiele protokołów z jednego wdrożenia — SFTP, FTPS, WebDAV i HTTP/HTTPS — wraz z wieloma zapleczami pamięci masowej, w tym lokalnymi systemami plików, Amazon S3, Google Cloud Storage i Azure Blob Storage. Wbudowany interfejs WebAdmin zapewnia administratorom pełną kontrolę nad użytkownikami, grupami, limitami i zasadami dostępu, natomiast interfejs WebClient umożliwia użytkownikom końcowym zarządzanie własnymi plikami bezpośrednio w przeglądarce bez dodatkowego oprogramowania.
Samodzielne hostowanie SFTPGo na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje infrastrukturę transferu plików pod Twoją kontrolą. Ty ustalasz zasady przechowywania, reguły dostępu i zaplecza pamięci masowej — bez opłat za użytkownika, bez limitów użytkowania i bez danych opuszczających Twoją infrastrukturę.
Główne cechy SFTPGo
Obsługa wielu protokołów
SFTP, FTPS, WebDAV i HTTP/HTTPS są obsługiwane z jednego serwera, dzięki czemu klienci łączący się za pomocą dowolnego standardowego protokołu są wspierani bez dodatkowych wdrożeń.
Administracja webowa
Pełny interfejs WebAdmin oparty na przeglądarce do zarządzania użytkownikami, grupami, folderami, limitami i regułami zdarzeń bez dostępu do wiersza poleceń.
Wiele zapleczy pamięci masowej
Połącz się z lokalną pamięcią masową, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage lub zdalnymi serwerami SFTP i przedstaw je użytkownikom jako ujednolicone drzewo katalogów.
Automatyzacja sterowana zdarzeniami
Zdefiniuj zasady, które wyzwalają webhooki, powiadomienia e-mail lub niestandardowe skrypty w przypadku zdarzeń plikowych, takich jak przesyłanie, pobieranie lub usuwanie.
Limity na użytkownika
Wprowadź niezależne limity przestrzeni dyskowej i przepustowości dla każdego użytkownika lub dla każdego folderu, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu zasobów przez pojedyncze konto.
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe oparte na TOTP dla kont administratorów i użytkowników końcowych dodaje krytyczną warstwę ochrony przed nieautoryzowanym dostępem.
Dlaczego warto uruchomić SFTPGo na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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