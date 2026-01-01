Do 69% zniżki na SFTPGo

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W pełni funkcjonalny, sterowany zdarzeniami serwer transferu plików obsługujący SFTP, FTP, WebDAV i HTTP z wbudowanym interfejsem administracji webowej.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z SFTPGo

SFTPGo to w pełni funkcjonalny, otwarty serwer transferu plików, zbudowany w oparciu o architekturę sterowaną zdarzeniami. Obsługuje wiele protokołów z jednego wdrożenia — SFTP, FTPS, WebDAV i HTTP/HTTPS — wraz z wieloma zapleczami pamięci masowej, w tym lokalnymi systemami plików, Amazon S3, Google Cloud Storage i Azure Blob Storage. Wbudowany interfejs WebAdmin zapewnia administratorom pełną kontrolę nad użytkownikami, grupami, limitami i zasadami dostępu, natomiast interfejs WebClient umożliwia użytkownikom końcowym zarządzanie własnymi plikami bezpośrednio w przeglądarce bez dodatkowego oprogramowania.

Samodzielne hostowanie SFTPGo na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje infrastrukturę transferu plików pod Twoją kontrolą. Ty ustalasz zasady przechowywania, reguły dostępu i zaplecza pamięci masowej — bez opłat za użytkownika, bez limitów użytkowania i bez danych opuszczających Twoją infrastrukturę.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy SFTPGo

Obsługa wielu protokołów

SFTP, FTPS, WebDAV i HTTP/HTTPS są obsługiwane z jednego serwera, dzięki czemu klienci łączący się za pomocą dowolnego standardowego protokołu są wspierani bez dodatkowych wdrożeń.

Administracja webowa

Pełny interfejs WebAdmin oparty na przeglądarce do zarządzania użytkownikami, grupami, folderami, limitami i regułami zdarzeń bez dostępu do wiersza poleceń.

Wiele zapleczy pamięci masowej

Połącz się z lokalną pamięcią masową, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage lub zdalnymi serwerami SFTP i przedstaw je użytkownikom jako ujednolicone drzewo katalogów.

Automatyzacja sterowana zdarzeniami

Zdefiniuj zasady, które wyzwalają webhooki, powiadomienia e-mail lub niestandardowe skrypty w przypadku zdarzeń plikowych, takich jak przesyłanie, pobieranie lub usuwanie.

Limity na użytkownika

Wprowadź niezależne limity przestrzeni dyskowej i przepustowości dla każdego użytkownika lub dla każdego folderu, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu zasobów przez pojedyncze konto.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe oparte na TOTP dla kont administratorów i użytkowników końcowych dodaje krytyczną warstwę ochrony przed nieautoryzowanym dostępem.

Dlaczego warto uruchomić SFTPGo na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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