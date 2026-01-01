Wdróż WinterCMS jednym kliknięciem.
Darmowy, open source CMS oparty na Laravelu, z przejrzystym panelem administracyjnym, systemem wtyczek i potężnym silnikiem motywów.
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Co możesz zbudować z WinterCMS
WinterCMS to darmowy system zarządzania treścią o otwartym kodzie źródłowym, zbudowany na frameworku PHP Laravel. Pierwotnie rozwidlony z OctoberCMS, łączy architekturę przyjazną dla programistów z intuicyjnym zapleczem, które sprawia, że zarządzanie treścią jest proste dla użytkowników nietechnicznych. CMS jest dostarczany z edytorem opartym na blokach, elastycznym ekosystemem wtyczek oraz konfigurowalnym interfejsem użytkownika (front-endem), który pozwala zespołom tworzyć i utrzymywać zaawansowane strony internetowe bez poświęcania jakości kodu.
Samodzielne hostowanie WinterCMS na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi danymi, eliminuje opłaty za witrynę lub użytkownika i pozwala dostosować każdą warstwę stosu technologicznego. Ten szablon łączy WinterCMS z dedykowaną bazą danych MySQL 8 dla niezawodnej, gotowej do produkcji trwałości danych od pierwszego dnia.
Główne cechy WinterCMS
Laravel Foundation
Zbudowany na Laravel PHP, WinterCMS dziedziczy dojrzałą warstwę routingu, ORM i bezpieczeństwa, którą deweloperzy już znają i której ufają.
Ekosystem wtyczek
Rozszerz funkcjonalność dzięki bogatemu rynkowi wtyczek i prostemu API, które sprawia, że tworzenie niestandardowych wtyczek jest szybkie i łatwe w utrzymaniu.
Silnik motywów
Projektuj w pełni niestandardowe interfejsy front-end, używając szablonów Twig z komponentami CMS, partialami i układami — bez konieczności blokowania motywu.
Przejrzysty Panel administratora
Dopracowany, oparty na rolach backend umożliwia redaktorom treści zarządzanie stronami, mediami i ustawieniami bez potrzeby pomocy dewelopera.
Media Menedżer
Wbudowane zarządzanie plikami i obrazami z narzędziami do przesyłania, organizacji i edycji w tekście przechowuje wszystkie zasoby w jednym miejscu.
Dlaczego warto uruchomić WinterCMS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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