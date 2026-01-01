WinterCMS to darmowy system zarządzania treścią o otwartym kodzie źródłowym, zbudowany na frameworku PHP Laravel. Pierwotnie rozwidlony z OctoberCMS, łączy architekturę przyjazną dla programistów z intuicyjnym zapleczem, które sprawia, że zarządzanie treścią jest proste dla użytkowników nietechnicznych. CMS jest dostarczany z edytorem opartym na blokach, elastycznym ekosystemem wtyczek oraz konfigurowalnym interfejsem użytkownika (front-endem), który pozwala zespołom tworzyć i utrzymywać zaawansowane strony internetowe bez poświęcania jakości kodu.

Samodzielne hostowanie WinterCMS na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi danymi, eliminuje opłaty za witrynę lub użytkownika i pozwala dostosować każdą warstwę stosu technologicznego. Ten szablon łączy WinterCMS z dedykowaną bazą danych MySQL 8 dla niezawodnej, gotowej do produkcji trwałości danych od pierwszego dnia.