Wdróż Para jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowy framework backendowy zapewniający API REST JSON do trwałości obiektów, wyszukiwania pełnotekstowego i obsługi wielu dzierżawców.
Wybierz plan VPS dla Para
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Para
Para to skalowalny, open-source'owy framework backendowy, który obsługuje trwałość obiektów, wyszukiwanie pełnotekstowe, buforowanie i uwierzytelnianie, dzięki czemu deweloperzy mogą skupić się na tworzeniu swojej aplikacji, a nie jej infrastruktury. Udostępnia wszystko poprzez przejrzyste JSON REST API zabezpieczone tokenami JWT lub AWS Signature V4, gotowe do obsługi dowolnego frontendu, aplikacji mobilnej lub usługi.
Domyślna konfiguracja działa całkowicie samodzielnie z wbudowaną bazą danych H2 i silnikiem wyszukiwania Lucene — nie jest wymagana zewnętrzna baza danych. Samodzielne hostowanie na Twoim VPS zapewnia prywatne API backendowe bez opłat za żądanie, z pełną kontrolą nad danymi i obsługą wtyczek, które umożliwiają wymianę na PostgreSQL, MySQL, MongoDB lub Elasticsearch w miarę wzrostu Twoich potrzeb.
Główne cechy Para
Trwałość obiektów JSON
Przechowuj, pobieraj i wysyłaj zapytania do dowolnego obiektu za pośrednictwem przejrzystego interfejsu REST API, wspieranego przez wtyczkową warstwę baz danych, obsługującą H2, PostgreSQL, MySQL i MongoDB.
Wbudowane wyszukiwanie
Wyszukiwanie pełnotekstowe oparte na Lucene działa od razu, bez dodatkowej konfiguracji, umożliwiając natychmiastowe wyszukiwanie we wszystkich przechowywanych obiektach.
Architektura wielodostępna
Izoluj dane według aplikacji dzięki wbudowanej wielodzierżawności — każda aplikacja otrzymuje własną tabelę, indeks wyszukiwania i przestrzeń nazw pamięci podręcznej.
Uwierzytelnianie JWT
Uwierzytelniaj żądania API za pomocą tokenów JWT lub AWS Signature V4, z wbudowanym zarządzaniem użytkownikami i obsługą logowania społecznościowego.
Ekosystem wtyczek
Zmień domyślne zaplecza H2 i Lucene na PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB lub Hazelcast za pomocą oficjalnych wtyczek w miarę wzrostu Twoich potrzeb.
Dlaczego warto uruchomić Para na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.