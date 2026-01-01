Para to skalowalny, open-source'owy framework backendowy, który obsługuje trwałość obiektów, wyszukiwanie pełnotekstowe, buforowanie i uwierzytelnianie, dzięki czemu deweloperzy mogą skupić się na tworzeniu swojej aplikacji, a nie jej infrastruktury. Udostępnia wszystko poprzez przejrzyste JSON REST API zabezpieczone tokenami JWT lub AWS Signature V4, gotowe do obsługi dowolnego frontendu, aplikacji mobilnej lub usługi.

Domyślna konfiguracja działa całkowicie samodzielnie z wbudowaną bazą danych H2 i silnikiem wyszukiwania Lucene — nie jest wymagana zewnętrzna baza danych. Samodzielne hostowanie na Twoim VPS zapewnia prywatne API backendowe bez opłat za żądanie, z pełną kontrolą nad danymi i obsługą wtyczek, które umożliwiają wymianę na PostgreSQL, MySQL, MongoDB lub Elasticsearch w miarę wzrostu Twoich potrzeb.