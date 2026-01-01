Wdróż Foundry VTT jednym kliknięciem.
Wiodąca wirtualna platforma stołowa do prowadzenia sesji RPG online z mapami, kartami postaci, automatyzacją oraz integracją głosu/wideo.
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Co możesz zbudować z Foundry VTT
Foundry Virtual Tabletop to wiodąca komercyjna, ale samodzielnie hostowana platforma do prowadzenia gier fabularnych online. Zbudowana na modułowym silniku JavaScript, z głębokim wsparciem dla Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu i dziesiątek innych systemów poprzez moduły społeczności, zapewnia profesjonalne dynamiczne oświetlenie, linię wzroku, animowane tokeny, automatyzację rzutów kośćmi oraz rozbudowany język makr dla niestandardowych mechanik gry.
Samodzielne hostowanie Foundry na Twoim VPS-ie utrzymuje każdą kampanię, kartę postaci i mapę bitewną pod Twoją bezpośrednią kontrolą — bez opłat SaaS za sesję, bez miesięcznych kosztów chmury i bez dostępu stron trzecich do danych gry Twoich graczy. Wymagana jest płatna licencja Foundry, którą kupuje się jednorazowo na foundryvtt.com.
Główne cechy Foundry VTT
Dynamiczne oświetlenie i widzenie
Kafelkowa mgła wojny, obliczenia linii wzroku, dynamiczne źródła światła i widzenie na żeton zapewniają graczom wrażenia z eksploracji lochów o kinowej jakości.
Rynek systemów i modułów
Natywna obsługa D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Zew Cthulhu i ponad 100 innych systemów za pośrednictwem modułów społeczności i pakietów zawartości.
Automatyzacja kości
Wbudowany mechanizm rzucania kośćmi z integracją czatu, parserem formuł i zasadami dla każdego systemu, które automatyzują rzuty ataku, obrażenia, rzuty obronne i testy umiejętności.
Czat głosowy i wideo
Opcjonalne kanały głosowe i wideo WebRTC działają bezpośrednio w Foundry, więc grupy nie potrzebują Discorda, Zooma ani innych zewnętrznych narzędzi.
Makro i JavaScript
Pełny system makr z dostępem JavaScript do stanu gry pozwala mistrzom gry automatyzować złożone mechaniki, tworzyć niestandardowe przyciski i tworzyć dynamiczne sceny.
Trwałe kampanie
Światy, postacie, dzienniki, sceny i dane graczy utrzymują się między sesjami i przetrwają aktualizacje kontenerów dzięki pojedynczemu nazwanemu woluminowi.
Dlaczego warto uruchomić Foundry VTT na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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