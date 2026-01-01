Foundry Virtual Tabletop to wiodąca komercyjna, ale samodzielnie hostowana platforma do prowadzenia gier fabularnych online. Zbudowana na modułowym silniku JavaScript, z głębokim wsparciem dla Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu i dziesiątek innych systemów poprzez moduły społeczności, zapewnia profesjonalne dynamiczne oświetlenie, linię wzroku, animowane tokeny, automatyzację rzutów kośćmi oraz rozbudowany język makr dla niestandardowych mechanik gry.

Samodzielne hostowanie Foundry na Twoim VPS-ie utrzymuje każdą kampanię, kartę postaci i mapę bitewną pod Twoją bezpośrednią kontrolą — bez opłat SaaS za sesję, bez miesięcznych kosztów chmury i bez dostępu stron trzecich do danych gry Twoich graczy. Wymagana jest płatna licencja Foundry, którą kupuje się jednorazowo na foundryvtt.com.