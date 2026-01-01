Wdróż Spliit jednym kliknięciem.
Darmowa aplikacja do dzielenia wydatków z otwartym kodem źródłowym dla grup — śledź wspólne koszty i rozliczaj się bez subskrypcji.
Wybierz plan VPS dla Spliit
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Spliit
Spliit to samodzielnie hostowana alternatywa dla Splitwise, która pozwala grupom przyjaciół, współlokatorów lub podróżników śledzić wspólne wydatki i obliczać, kto komu ile jest winien. Utwórz grupę, dodawaj wydatki na bieżąco, a Spliit automatycznie obliczy salda — uczestnicy nie potrzebują konta, wystarczy udostępnić link.
Samodzielne hostowanie Spliit oznacza, że Twoje dane finansowe — kto ile wydał, z kim i na co — nigdy nie trafiają na serwer zewnętrzny ani nie są wykorzystywane do celów reklamowych. Nie ma poziomów subskrypcji, żadnych zablokowanych funkcji premium ani obaw dotyczących przenoszenia danych: Twoja instancja, Twoje dane, Twoja kontrola.
Główne cechy Spliit
Konto nie jest wymagane
Udostępnij link do grupy i każdy może natychmiast dodawać lub przeglądać wydatki — uczestnicy nie potrzebują rejestracji ani weryfikacji e-mail.
Automatyczne obliczanie salda
Spliit oblicza, kto komu jest winien po każdym wydatku, minimalizując liczbę transakcji potrzebnych do rozliczenia grupy.
Skanowanie paragonów
Zrób zdjęcie paragonu, a Spliit automatycznie wyodrębni kwotę, przyspieszając wprowadzanie wydatków bez ręcznego wpisywania.
Nierówny podział kosztów
Podziel koszty według dokładnych kwot, procentów lub udziałów — nie tylko po równo — w sytuacjach, gdy jedna osoba korzysta więcej niż inne.
Kategorie wydatków i wyszukiwanie
Oznaczaj wydatki według kategorii i filtruj historię, aby szybko znaleźć dowolną transakcję w długoterminowych grupach.
Dlaczego warto uruchomić Spliit na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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