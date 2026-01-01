Spliit to samodzielnie hostowana alternatywa dla Splitwise, która pozwala grupom przyjaciół, współlokatorów lub podróżników śledzić wspólne wydatki i obliczać, kto komu ile jest winien. Utwórz grupę, dodawaj wydatki na bieżąco, a Spliit automatycznie obliczy salda — uczestnicy nie potrzebują konta, wystarczy udostępnić link.

Samodzielne hostowanie Spliit oznacza, że Twoje dane finansowe — kto ile wydał, z kim i na co — nigdy nie trafiają na serwer zewnętrzny ani nie są wykorzystywane do celów reklamowych. Nie ma poziomów subskrypcji, żadnych zablokowanych funkcji premium ani obaw dotyczących przenoszenia danych: Twoja instancja, Twoje dane, Twoja kontrola.