ChiefOnboarding to darmowa, otwartoźródłowa platforma do wdrażania pracowników, która pomaga zespołom HR i menedżerom zautomatyzować cały proces wdrażania nowych pracowników — od list kontrolnych przed wdrożeniem, po udostępnianie kont i przydzielanie zadań. Nowi pracownicy mogą ukończyć wdrożenie za pośrednictwem portalu internetowego lub bezpośrednio przez bota Slack, dzięki czemu proces jest naturalny, niezależnie od miejsca pracy.

Samodzielne hostowanie ChiefOnboarding na Twoim VPS zapewnia pełną kontrolę nad wrażliwymi danymi pracowników, bez opłat za użytkownika i bez uzależnienia od dostawcy. Obsługuje wiele języków i stref czasowych, co czyni ją praktyczną dla rozproszonych i międzynarodowych zespołów.