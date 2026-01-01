Wdróż ChiefOnboarding w instalacji jednym kliknięciem.
Platforma open-source do wdrażania pracowników, która automatyzuje procesy HR i integracje ze Slackiem dla nowych pracowników.
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Co możesz zbudować z ChiefOnboarding
ChiefOnboarding to darmowa, otwartoźródłowa platforma do wdrażania pracowników, która pomaga zespołom HR i menedżerom zautomatyzować cały proces wdrażania nowych pracowników — od list kontrolnych przed wdrożeniem, po udostępnianie kont i przydzielanie zadań. Nowi pracownicy mogą ukończyć wdrożenie za pośrednictwem portalu internetowego lub bezpośrednio przez bota Slack, dzięki czemu proces jest naturalny, niezależnie od miejsca pracy.
Samodzielne hostowanie ChiefOnboarding na Twoim VPS zapewnia pełną kontrolę nad wrażliwymi danymi pracowników, bez opłat za użytkownika i bez uzależnienia od dostawcy. Obsługuje wiele języków i stref czasowych, co czyni ją praktyczną dla rozproszonych i międzynarodowych zespołów.
Główne cechy ChiefOnboarding
Zautomatyzowane przepływy pracy
Uruchamiaj zadania, przypomnienia i udostępnianie kont automatycznie na podstawie kamieni milowych wdrożenia i konfigurowalnych harmonogramów.
Integracja bota Slack
Nowi pracownicy mogą wykonywać zadania i uzyskiwać dostęp do zasobów bezpośrednio w Slacku bez przełączania się do oddzielnego portalu internetowego.
Sekwencje przed wejściem na pokład
Rozpocznij proces wdrażania przed pierwszym dniem, korzystając z automatycznych list kontrolnych przed rozpoczęciem pracy i powitalnych wiadomości.
Obsługa wielojęzyczna
Obsługuj rozproszone i międzynarodowe zespoły z wbudowaną obsługą wielu języków i planowaniem uwzględniającym strefy czasowe.
Śledzenie zadań i zasobów
Przypisuj zadania, udostępniaj dokumenty i monitoruj realizację na całej ścieżce wdrożenia z jednego pulpitu nawigacyjnego.
Dlaczego warto uruchomić ChiefOnboarding na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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