Centrifugo to otwarty, niezależny od języka serwer do przesyłania wiadomości w czasie rzeczywistym, który dostarcza natychmiastowe wiadomości do podłączonych użytkowników za pośrednictwem WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport i gRPC. Dowolny backend — niezależnie od języka czy frameworka — może publikować wiadomości za pośrednictwem prostego API HTTP lub gRPC, co ułatwia dodawanie funkcji czasu rzeczywistego do istniejących aplikacji bez konieczności ich przepisywania.

Samodzielne hostowanie Centrifugo na Twoim VPS eliminuje opłaty za wiadomość i za połączenie pobierane przez komercyjne usługi czasu rzeczywistego, takie jak Pusher czy Ably, jednocześnie dając Ci pełną kontrolę nad skalowaniem, routingiem danych i konfiguracją bezpieczeństwa.