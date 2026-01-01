Wdróż Centrifugo jednym kliknięciem.
Skalowalny serwer wiadomości w czasie rzeczywistym do tworzenia aplikacji na żywo z WebSocket i wiadomościami pub/sub.
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Co możesz zbudować z Centrifugo
Centrifugo to otwarty, niezależny od języka serwer do przesyłania wiadomości w czasie rzeczywistym, który dostarcza natychmiastowe wiadomości do podłączonych użytkowników za pośrednictwem WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport i gRPC. Dowolny backend — niezależnie od języka czy frameworka — może publikować wiadomości za pośrednictwem prostego API HTTP lub gRPC, co ułatwia dodawanie funkcji czasu rzeczywistego do istniejących aplikacji bez konieczności ich przepisywania.
Samodzielne hostowanie Centrifugo na Twoim VPS eliminuje opłaty za wiadomość i za połączenie pobierane przez komercyjne usługi czasu rzeczywistego, takie jak Pusher czy Ably, jednocześnie dając Ci pełną kontrolę nad skalowaniem, routingiem danych i konfiguracją bezpieczeństwa.
Główne cechy Centrifugo
Integracja niezależna od języka
Każdy backend może publikować wiadomości za pośrednictwem prostego interfejsu API HTTP lub gRPC, dzięki czemu dodajesz funkcje czasu rzeczywistego bez zmiany Twojego istniejącego stosu technologicznego.
Historia wiadomości i odzyskiwanie
Przechowuje ostatnie wiadomości na kanał i automatycznie odtwarza pominięte zdarzenia dla ponownie łączących się klientów, zapobiegając utracie danych podczas krótkich rozłączeń.
Pozioma Skalowalność
Silnik oparty na Redis pozwala uruchamiać wiele węzłów Centrifugo i obsługiwać miliony równoczesnych połączeń w miarę wzrostu Twojej bazy użytkowników.
Śledzenie obecności
Śledzi, którzy użytkownicy są online w każdym kanale i rozgłasza zdarzenia dołączania/opuszczania, umożliwiając funkcje takie jak wskaźniki pisania i listy aktywnych użytkowników.
Wbudowany Panel administratora
Monitoruj połączenia, kanały i przepływ wiadomości w czasie rzeczywistym za pośrednictwem interfejsu administracyjnego sieci web bez konieczności konfigurowania oddzielnych narzędzi do obserwacji.
Dlaczego warto uruchomić Centrifugo na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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