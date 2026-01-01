Rackula to wizualny projektant szaf serwerowych typu open-source, który pomaga administratorom systemów, entuzjastom homelabów i technikom AV planować układy szaf serwerowych za pomocą interfejsu „przeciągnij i upuść”. Obsługuje standardowe rozmiary szaf 1U–48U, zawiera bibliotekę obrazów rzeczywistych urządzeń zsynchronizowanych z NetBox i umożliwia eksport gotowych diagramów jako PNG, PDF lub SVG do celów dokumentacji.

Samodzielne hostowanie Rackula na VPS pozwala zachować kontrolę nad każdym diagramem szafy, niestandardowym urządzeniem i układem zespołu, zamiast przechowywać je w SaaS dostawcy. Trwałe wdrożenie udostępnia układy między przeglądarkami i urządzeniami za pośrednictwem interfejsu API zaplecza, obsługuje udostępnianie adresów URL i kodów QR w celu szybkiego przekazywania zadań zdalnym technikom i chroni operacje modyfikujące za wbudowanym uwierzytelnianiem.