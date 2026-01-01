Wdróż Rackula jednym kliknięciem.
Projektant układu szaf rackowych „przeciągnij i upuść” do planowania instalacji centrów danych, homelabów i sprzętu AV.
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Co możesz zbudować z Rackula
Rackula to wizualny projektant szaf serwerowych typu open-source, który pomaga administratorom systemów, entuzjastom homelabów i technikom AV planować układy szaf serwerowych za pomocą interfejsu „przeciągnij i upuść”. Obsługuje standardowe rozmiary szaf 1U–48U, zawiera bibliotekę obrazów rzeczywistych urządzeń zsynchronizowanych z NetBox i umożliwia eksport gotowych diagramów jako PNG, PDF lub SVG do celów dokumentacji.
Samodzielne hostowanie Rackula na VPS pozwala zachować kontrolę nad każdym diagramem szafy, niestandardowym urządzeniem i układem zespołu, zamiast przechowywać je w SaaS dostawcy. Trwałe wdrożenie udostępnia układy między przeglądarkami i urządzeniami za pośrednictwem interfejsu API zaplecza, obsługuje udostępnianie adresów URL i kodów QR w celu szybkiego przekazywania zadań zdalnym technikom i chroni operacje modyfikujące za wbudowanym uwierzytelnianiem.
Główne cechy Rackula
Projektant typu „przeciągnij i upuść”
Wizualnie planuj układy szaf rack, przeciągając urządzenia do slotów 1U–48U, bez tworzenia diagramów w arkuszach kalkulacyjnych lub ogólnych narzędziach do rysowania.
Obrazy z prawdziwych urządzeń
Twórz diagramy, używając dokładnych zdjęć z przodu i z tyłu prawdziwego sprzętu, pochodzących z biblioteki typów urządzeń NetBox.
Wieloforamtowy eksport
Eksportuj ukończone szafy rack jako pliki PNG, PDF lub SVG dla zgłoszeń zarządzania zmianami, runbooków i dokumentacji dla klientów.
Udostępnianie URL i QR
Udostępnij układ szafy technikom na miejscu za pomocą jednego linku lub skanowalnego kodu QR zamiast wysyłać zrzuty ekranu e-mailem.
Trwałe zaplecze
Synchronizuj układy między przeglądarkami i urządzeniami za pośrednictwem API backendu z pamięcią masową na dysku, która przetrwa ponowne uruchomienia kontenerów.
Wbudowane uwierzytelnianie
Chroń dostęp do odczytu i zapisu za pomocą logowania nazwą użytkownika i hasłem oraz tokenu zapisu API chroniącego zmieniające się trasy.
Dlaczego warto uruchomić Rackula na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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