Apprise API to lekki mikroserwis REST, który opakowuje bibliotekę Apprise Notification Library, zapewniając każdej aplikacji pojedynczy punkt końcowy do jednoczesnego docierania do ponad 120 platform powiadomień. Zamiast utrzymywać oddzielne integracje dla Slack, Discord, PagerDuty, poczty e-mail i powiadomień mobilnych w każdej usłudze, którą obsługujesz, konfigurujesz miejsca docelowe raz w Apprise API i kierujesz do nich powiadomienia za pomocą pojedynczego wywołania HTTP.

Samodzielne hostowanie Apprise API utrzymuje logikę routingu powiadomień i wszelkie wrażliwe tokeny webhook na Twojej własnej infrastrukturze, zamiast przekazywać je przez agregator zewnętrzny. Tryb konfiguracji stanowej zachowuje Twoje punkty końcowe powiadomień i szablony po ponownym uruchomieniu, a wbudowany interfejs sieciowy umożliwia testowanie i zarządzanie miejscami docelowymi bez pisania kodu.