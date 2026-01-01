Do 69% zniżki na Apprise API

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Ujednolicona bramka powiadomień REST, która wysyła alerty do ponad 120 usług, w tym Slack, Discord, e-mail i powiadomienia push na urządzenia mobilne.

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Najpopularniejszy
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KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
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KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
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200 GB przestrzeni na dysku NVMe
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8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Apprise API

Apprise API to lekki mikroserwis REST, który opakowuje bibliotekę Apprise Notification Library, zapewniając każdej aplikacji pojedynczy punkt końcowy do jednoczesnego docierania do ponad 120 platform powiadomień. Zamiast utrzymywać oddzielne integracje dla Slack, Discord, PagerDuty, poczty e-mail i powiadomień mobilnych w każdej usłudze, którą obsługujesz, konfigurujesz miejsca docelowe raz w Apprise API i kierujesz do nich powiadomienia za pomocą pojedynczego wywołania HTTP.

Samodzielne hostowanie Apprise API utrzymuje logikę routingu powiadomień i wszelkie wrażliwe tokeny webhook na Twojej własnej infrastrukturze, zamiast przekazywać je przez agregator zewnętrzny. Tryb konfiguracji stanowej zachowuje Twoje punkty końcowe powiadomień i szablony po ponownym uruchomieniu, a wbudowany interfejs sieciowy umożliwia testowanie i zarządzanie miejscami docelowymi bez pisania kodu.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Apprise API

120+ Usług Powiadomień

Dotrzyj do Slacka, Discorda, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, poczty e-mail i dziesiątek innych za pośrednictwem jednego ujednoliconego API, eliminując potrzebę utrzymywania oddzielnych integracji dla każdej usługi.

Konfiguracja stanowa

Przechowuj trwale punkty końcowe powiadomień i szablony, aby móc odwoływać się do nich za pomocą tagu w wielu aplikacjach, bez powtarzania szczegółów połączenia w każdym żądaniu.

Tagowanie i Routing

Organizuj miejsca docelowe powiadomień w nazwane grupy i wysyłaj ukierunkowane alerty do właściwej grupy odbiorców — inżynierów dyżurnych, konkretnego kanału zespołu lub wszystkich kanałów jednocześnie — za pomocą pojedynczego parametru tagu.

Wbudowany interfejs sieciowy

Konfiguruj, testuj i zarządzaj punktami końcowymi powiadomień za pośrednictwem interfejsu użytkownika opartego na przeglądarce, aby osoby niebędące programistami mogły konfigurować nowe miejsca docelowe bez bezpośredniego dotykania interfejsu REST API.

Wsparcie załączników

Wysyłaj pliki, obrazy i fragmenty logów wraz z wiadomościami powiadomień, dzięki czemu alerty stają się bardziej użyteczne, ponieważ zawierają dowody niezbędne do natychmiastowej diagnozy i reakcji.

Dlaczego warto uruchomić Apprise API na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

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Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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