Wdróż CiviCRM jednym kliknięciem.
Open-source zarządzanie relacjami z interesariuszami, stworzone dla organizacji non-profit, grup rzeczniczych i organizacji członkowskich.
Wybierz plan VPS dla CiviCRM
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z CiviCRM
CiviCRM to specjalnie zaprojektowany system CRM o otwartym kodzie źródłowym dla organizacji non-profit, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i organizacji obywatelskich. W przeciwieństwie do komercyjnych systemów CRM skoncentrowanych na sprzedaży, każdy moduł — kontakty, wpłaty, członkostwa, wydarzenia, mailingi i zarządzanie sprawami — został zaprojektowany z myślą o przepływach pracy fundraiserów, organizatorów i personelu programowego, którzy zarządzają podopiecznymi, a nie potencjalnymi klientami.
Samodzielne hostowanie CiviCRM na Twoim własnym VPS zapewnia pełną kontrolę nad danymi darczyńców, historią wpłat i danymi członków, bez opłat za kontakt, bez zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane i z pełnym prawem własności do każdego raportu i segmentacji, które tworzysz.
Główne cechy CiviCRM
Zarządzanie kontaktami
Śledź nieograniczoną liczbę kontaktów, gospodarstw domowych i organizacji z relacjami, tagami i niestandardowymi polami dostosowanymi do przepływów pracy organizacji non-profit.
Wpłaty i zbieranie funduszy
Akceptuj darowizny online, zarządzaj zobowiązaniami, prowadź programy darowizn cyklicznych i rozliczaj wpłaty za pomocą wbudowanego raportowania finansowego.
Zarządzanie członkostwem
Zautomatyzuj rejestracje członkostwa, odnowienia i wielopoziomowe korzyści dzięki konfigurowalnym typom członkostwa i przypomnieniom o cyklu życia.
Wydarzenia i rejestracja
Twórz strony wydarzeń, sprzedawaj bilety, zarządzaj uczestnikami i śledź historię uczestnictwa wraz z resztą każdego rekordu kontaktu.
E-mail i masowe wysyłki
Segmentuj odbiorców, wysyłaj ukierunkowane kampanie e-mail oraz mierz otwarcia, kliknięcia i odrzucone wiadomości bez płacenia opłat za wysyłkę w przeliczeniu na kontakt.
Dlaczego warto uruchomić CiviCRM na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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