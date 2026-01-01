CiviCRM to specjalnie zaprojektowany system CRM o otwartym kodzie źródłowym dla organizacji non-profit, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i organizacji obywatelskich. W przeciwieństwie do komercyjnych systemów CRM skoncentrowanych na sprzedaży, każdy moduł — kontakty, wpłaty, członkostwa, wydarzenia, mailingi i zarządzanie sprawami — został zaprojektowany z myślą o przepływach pracy fundraiserów, organizatorów i personelu programowego, którzy zarządzają podopiecznymi, a nie potencjalnymi klientami.

Samodzielne hostowanie CiviCRM na Twoim własnym VPS zapewnia pełną kontrolę nad danymi darczyńców, historią wpłat i danymi członków, bez opłat za kontakt, bez zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane i z pełnym prawem własności do każdego raportu i segmentacji, które tworzysz.