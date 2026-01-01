Do 69% zniżki na CiviCRM

Wdróż CiviCRM jednym kliknięciem.

Open-source zarządzanie relacjami z interesariuszami, stworzone dla organizacji non-profit, grup rzeczniczych i organizacji członkowskich.

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VPS zarządzany przez AI
23,99  /mies.
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Wdróż CiviCRM jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99 
23,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99 
34,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99 
46,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99 
93,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99 
23,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99 
34,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99 
46,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99 
93,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z CiviCRM

CiviCRM to specjalnie zaprojektowany system CRM o otwartym kodzie źródłowym dla organizacji non-profit, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i organizacji obywatelskich. W przeciwieństwie do komercyjnych systemów CRM skoncentrowanych na sprzedaży, każdy moduł — kontakty, wpłaty, członkostwa, wydarzenia, mailingi i zarządzanie sprawami — został zaprojektowany z myślą o przepływach pracy fundraiserów, organizatorów i personelu programowego, którzy zarządzają podopiecznymi, a nie potencjalnymi klientami.

Samodzielne hostowanie CiviCRM na Twoim własnym VPS zapewnia pełną kontrolę nad danymi darczyńców, historią wpłat i danymi członków, bez opłat za kontakt, bez zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane i z pełnym prawem własności do każdego raportu i segmentacji, które tworzysz.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy CiviCRM

Zarządzanie kontaktami

Śledź nieograniczoną liczbę kontaktów, gospodarstw domowych i organizacji z relacjami, tagami i niestandardowymi polami dostosowanymi do przepływów pracy organizacji non-profit.

Wpłaty i zbieranie funduszy

Akceptuj darowizny online, zarządzaj zobowiązaniami, prowadź programy darowizn cyklicznych i rozliczaj wpłaty za pomocą wbudowanego raportowania finansowego.

Zarządzanie członkostwem

Zautomatyzuj rejestracje członkostwa, odnowienia i wielopoziomowe korzyści dzięki konfigurowalnym typom członkostwa i przypomnieniom o cyklu życia.

Wydarzenia i rejestracja

Twórz strony wydarzeń, sprzedawaj bilety, zarządzaj uczestnikami i śledź historię uczestnictwa wraz z resztą każdego rekordu kontaktu.

E-mail i masowe wysyłki

Segmentuj odbiorców, wysyłaj ukierunkowane kampanie e-mail oraz mierz otwarcia, kliknięcia i odrzucone wiadomości bez płacenia opłat za wysyłkę w przeliczeniu na kontakt.

Dlaczego warto uruchomić CiviCRM na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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