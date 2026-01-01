Wdróż Flagsmith jednym kliknięciem.
Open-source flaga funkcji i usługa zdalnej konfiguracji do ukrytego wdrażania kodu, przeprowadzania testów A/B i targetowania użytkowników według segmentów.
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Co możesz zbudować z Flagsmith
Flagsmith to platforma open-source do flag funkcji i zdalnej konfiguracji, która pozwala programistom wdrażać kod za przełącznikami, kierować funkcje do segmentów użytkowników i uruchamiać testy A/B bez ponownego wdrażania. Zbudowana jako samodzielna alternatywa dla LaunchDarkly i Split, zapewnia wartości flag dla każdego środowiska, procentowe wdrożenia, wielowymiarowe warianty, dzienniki audytu oraz zestawy SDK dla każdego głównego języka programowania i frameworka mobilnego.
Samodzielne hostowanie Flagsmith na Twoim VPS utrzymuje każdą flagę funkcji, segment użytkowników i decyzję o wdrożeniu w Twojej infrastrukturze, zamiast przechodzić przez zewnętrzną usługę SaaS, która mogłaby zobaczyć, jak Twój produkt jest wdrażany. Dołączony procesor zadań obsługuje dostarczanie webhooków, zaplanowane zmiany flag i archiwizację dzienników audytu asynchronicznie, bez blokowania żądań oceny flag.
Główne cechy Flagsmith
Flagi i zdalna konfiguracja
Włączaj lub wyłączaj funkcje, kieruj do segmentów użytkowników, dostarczaj warianty wielowymiarowe i udostępniaj zdalne wartości konfiguracyjne z jednej platformy.
Promocja w wielu środowiskach
Promuj wartości flag od środowiska deweloperskiego, przez testowe, do produkcyjnego, za pomocą kopiowania jednym kliknięciem i nadpisywania dla poszczególnych środowisk, co zapewni bezpieczne wdrożenia.
Procentowe wdrożenia
Stopniowo wdrażaj funkcje na podstawie procentu ruchu, z trwałym przypisywaniem użytkowników do segmentów, tak aby ten sam użytkownik widział spójne traktowanie w różnych sesjach.
Audyt i zatwierdzenia
Pełny dziennik audytu każdej zmiany flagi z opcjonalnymi przepływami pracy zatwierdzania żądań zmian dla wrażliwych flag w środowiskach produkcyjnych.
SDK w czasie rzeczywistym
Oficjalne SDK dla JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native i Flutter z lokalnym buforowaniem oceny.
Integracje i webhooki
Integracje Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket i webhook powiadamiają Twój zespół i potoki CI, gdy flagi zmieniają się w środowisku produkcyjnym.
Dlaczego warto uruchomić Flagsmith na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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