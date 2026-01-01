Flagsmith to platforma open-source do flag funkcji i zdalnej konfiguracji, która pozwala programistom wdrażać kod za przełącznikami, kierować funkcje do segmentów użytkowników i uruchamiać testy A/B bez ponownego wdrażania. Zbudowana jako samodzielna alternatywa dla LaunchDarkly i Split, zapewnia wartości flag dla każdego środowiska, procentowe wdrożenia, wielowymiarowe warianty, dzienniki audytu oraz zestawy SDK dla każdego głównego języka programowania i frameworka mobilnego.

Samodzielne hostowanie Flagsmith na Twoim VPS utrzymuje każdą flagę funkcji, segment użytkowników i decyzję o wdrożeniu w Twojej infrastrukturze, zamiast przechodzić przez zewnętrzną usługę SaaS, która mogłaby zobaczyć, jak Twój produkt jest wdrażany. Dołączony procesor zadań obsługuje dostarczanie webhooków, zaplanowane zmiany flag i archiwizację dzienników audytu asynchronicznie, bez blokowania żądań oceny flag.