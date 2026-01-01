Castopod to kompleksowa platforma hostingowa dla podcastów typu open source, stworzona dla twórców, którzy chcą profesjonalnych możliwości publikowania bez polegania na zewnętrznych usługach hostingowych. Obsługuje zarządzanie odcinkami, automatyczne generowanie kanałów RSS do dystrybucji na wszystkie główne platformy, szczegółowe analizy słuchaczy oraz integrację ActivityPub dla zdecentralizowanych sieci społecznościowych — wszystko w jednym, samodzielnie hostowanym pakiecie.

Hostowanie podcastu na własnym serwerze VPS oznacza, że jesteś właścicielem danych swoich odbiorców, unikasz opłat za przepustowość za każde pobranie i zachowujesz pełną kontrolę nad dystrybucją treści i monetyzacją bez uzależnienia od platformy.