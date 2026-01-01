Wdróż Castopod jednym kliknięciem.
Platforma hostingowa podcastów Open Source z analityką, funkcjami społecznościowymi i wbudowanymi narzędziami do monetyzacji.
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Co możesz zbudować z Castopod
Castopod to kompleksowa platforma hostingowa dla podcastów typu open source, stworzona dla twórców, którzy chcą profesjonalnych możliwości publikowania bez polegania na zewnętrznych usługach hostingowych. Obsługuje zarządzanie odcinkami, automatyczne generowanie kanałów RSS do dystrybucji na wszystkie główne platformy, szczegółowe analizy słuchaczy oraz integrację ActivityPub dla zdecentralizowanych sieci społecznościowych — wszystko w jednym, samodzielnie hostowanym pakiecie.
Hostowanie podcastu na własnym serwerze VPS oznacza, że jesteś właścicielem danych swoich odbiorców, unikasz opłat za przepustowość za każde pobranie i zachowujesz pełną kontrolę nad dystrybucją treści i monetyzacją bez uzależnienia od platformy.
Główne cechy Castopod
Automatyczna dystrybucja RSS
Generuje i utrzymuje Twój kanał RSS podcastu automatycznie, zapewniając dostępność Twojego programu na Spotify, Apple Podcasts i w każdym głównym katalogu.
Analityka słuchaczy
Szczegółowe statystyki pobrań, dane demograficzne i wskaźniki zaangażowania dają Ci wgląd w odbiorców, potrzebny do strategicznego rozwoju Twojego programu.
Wbudowana Monetyzacja
Subskrypcje Premium i funkcje wsparcia słuchaczy pozwalają Ci zbudować zrównoważony biznes podcastowy bezpośrednio na Twojej własnej infrastrukturze.
Integracja ActivityPub
Połącz się z Fediverse, aby słuchacze na zdecentralizowanych platformach społecznościowych mogli obserwować, komentować i wchodzić w interakcje bez opuszczania preferowanej aplikacji.
Współpraca wielu użytkowników
Uprawnienia oparte na rolach pozwalają zespołom zarządzać odcinkami, analizami i publikowaniem w wielu seriach podcastów z jednego pulpitu nawigacyjnego.
Dlaczego warto uruchomić Castopod na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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