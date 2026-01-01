Wdróż Snapdrop jednym kliknięciem.
Lokalne udostępnianie plików oparte na przeglądarce, inspirowane AirDropem — bez kont, bez aplikacji, działa na każdej platformie.
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Co możesz zbudować z Snapdrop
Snapdrop to pięknie proste narzędzie do udostępniania plików oparte na sieci web, które eliminuje trudności związane z przesyłaniem plików między urządzeniami. Zainspirowany AirDrop firmy Apple, ale działający na wszystkich platformach i przeglądarkach, Snapdrop automatycznie wykrywa urządzenia w tej samej sieci i umożliwia natychmiastowe transfery peer-to-peer — bez kont, bez instalacji aplikacji i bez wymaganej konfiguracji.
Samodzielne hostowanie Snapdropa na Twoim VPS tworzy prywatne, zawsze dostępne środowisko do udostępniania plików całkowicie w ramach Twojej infrastruktury. W przeciwieństwie do publicznej usługi Snapdrop.net, Twoja samodzielnie hostowana instancja przechowuje wszystkie dane dotyczące wykrywania i transferu w Twojej własnej sieci, co jest kluczowe dla organizacji przetwarzających poufne informacje lub działających w środowiskach z rygorystycznymi wymogami dotyczącymi obsługi danych.
Główne cechy Snapdrop
Zerowa Konfiguracja
Urządzenia w tej samej sieci automatycznie się odnajdują — otwórz przeglądarkę, zobacz swoje urządzenia i natychmiast rozpocznij udostępnianie.
Wsparcie międzyplatformowe
Działa na Windows, macOS, Linux, iOS i Android z poziomu dowolnej nowoczesnej przeglądarki, bez konieczności instalacji aplikacji na żadnym urządzeniu.
Transfery P2P
Bezpośrednie transfery oparte na WebRTC umożliwiają przesyłanie plików między urządzeniami bez przekierowywania przez Twój serwer, maksymalizując szybkość i prywatność.
Brak limitów rozmiaru pliku
Przesyłaj pliki dowolnego rozmiaru bez ograniczeń dotyczących przesyłania ani kompresji narzucanych przez usługi udostępniania oparte na chmurze.
Konta nie są wymagane
Całkowicie anonimowe udostępnianie — bez rejestracji, bez danych osobowych i bez trwałego przechowywania przesyłanych plików.
Dlaczego warto uruchomić Snapdrop na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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