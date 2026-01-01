Snapdrop to pięknie proste narzędzie do udostępniania plików oparte na sieci web, które eliminuje trudności związane z przesyłaniem plików między urządzeniami. Zainspirowany AirDrop firmy Apple, ale działający na wszystkich platformach i przeglądarkach, Snapdrop automatycznie wykrywa urządzenia w tej samej sieci i umożliwia natychmiastowe transfery peer-to-peer — bez kont, bez instalacji aplikacji i bez wymaganej konfiguracji.

Samodzielne hostowanie Snapdropa na Twoim VPS tworzy prywatne, zawsze dostępne środowisko do udostępniania plików całkowicie w ramach Twojej infrastruktury. W przeciwieństwie do publicznej usługi Snapdrop.net, Twoja samodzielnie hostowana instancja przechowuje wszystkie dane dotyczące wykrywania i transferu w Twojej własnej sieci, co jest kluczowe dla organizacji przetwarzających poufne informacje lub działających w środowiskach z rygorystycznymi wymogami dotyczącymi obsługi danych.