Wdróż DenoKV jednym kliknięciem.
Silnie spójna baza danych klucz-wartość zbudowana przez zespół Deno z transakcjami ACID i natywnym interfejsem API JavaScript.
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Co możesz zbudować z DenoKV
DenoKV to nowoczesna baza danych klucz-wartość, stworzona przez twórców Deno, oferująca silnie spójne przechowywanie danych z gwarancjami transakcji ACID oraz natywny dla JavaScript interfejs API, który naturalnie integruje się z aplikacjami Deno. Obsługuje operacje atomowe, indeksy wtórne, automatyczne wersjonowanie oraz efektywne zarządzanie zarówno małymi metadanymi, jak i dużymi obiektami binarnymi — wszystko to wspierane przez silnik pamięci masowej SQLite, zapewniający niezawodną trwałość.
Samodzielne hostowanie DenoKV na Twoim VPS zapewnia przewidywalną wydajność i koszty w porównaniu do zarządzanych usług baz danych, pełną kontrolę nad Twoją warstwą danych oraz uwierzytelnianie oparte na tokenach w celu zabezpieczenia dostępu. Jest to idealne zaplecze dla aplikacji Deno, które potrzebują niezawodnego przechowywania danych klucz-wartość bez uzależnienia od dostawcy lub zmiennych cen w chmurze.
Główne cechy DenoKV
Transakcje ACID
Gwarantuje atomowość, spójność, izolację i trwałość dla wszystkich operacji, co czyni go bezpiecznym do przechowywania krytycznego stanu aplikacji.
JavaScript-Natywne API
Zaprojektowany specjalnie dla Deno z idiomatycznym asynchronicznym API, które naturalnie integruje się z istniejącymi aplikacjami Deno i projektami Deno Deploy.
Atomowe Operacje Wielokluczowe
Wykonuj warunkowe operacje odczytu-modyfikacji-zapisu na wielu kluczach w pojedynczej transakcji atomowej, umożliwiając zarządzanie stanem bez wyścigów.
Indeksy wtórne
Zdefiniuj indeksy pomocnicze dla Twoich danych, aby umożliwić efektywne wyszukiwanie poza kluczem podstawowym, bez zewnętrznej infrastruktury zapytań.
Bezpieczeństwo oparte na tokenach
Zabezpiecza cały dostęp do bazy danych za pomocą wygenerowanego tokena dostępu, zapobiegając nieautoryzowanym połączeniom z magazynem klucz-wartość.
Dlaczego warto uruchomić DenoKV na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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