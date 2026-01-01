DenoKV to nowoczesna baza danych klucz-wartość, stworzona przez twórców Deno, oferująca silnie spójne przechowywanie danych z gwarancjami transakcji ACID oraz natywny dla JavaScript interfejs API, który naturalnie integruje się z aplikacjami Deno. Obsługuje operacje atomowe, indeksy wtórne, automatyczne wersjonowanie oraz efektywne zarządzanie zarówno małymi metadanymi, jak i dużymi obiektami binarnymi — wszystko to wspierane przez silnik pamięci masowej SQLite, zapewniający niezawodną trwałość.

Samodzielne hostowanie DenoKV na Twoim VPS zapewnia przewidywalną wydajność i koszty w porównaniu do zarządzanych usług baz danych, pełną kontrolę nad Twoją warstwą danych oraz uwierzytelnianie oparte na tokenach w celu zabezpieczenia dostępu. Jest to idealne zaplecze dla aplikacji Deno, które potrzebują niezawodnego przechowywania danych klucz-wartość bez uzależnienia od dostawcy lub zmiennych cen w chmurze.